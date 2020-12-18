بتصميمات رائعة.. شاهد الفيديوهات الرسمية لهواتف Galaxy S21

وستحتوى هواتف Galaxy S21 على 4 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع Penta وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا فائقة الدقة 12 ميجابيكسل، وكاميراتين زووم بدقة 10 بمستشعر ISOCell Vizion 3D ToF احداها بدقة 64 ميجابكسل ، وفلاش LED ، مع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل.

وستحتوى هواتف Galaxy S21 على 4 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع Penta وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا فائقة الدقة 12 ميجابيكسل، وكاميراتين زووم بدقة 10 بمستشعر ISOCell Vizion 3D ToF احداها بدقة 64 ميجابكسل ، وفلاش LED ، مع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل.

وستعمل هواتف Galaxy S21 بمعالج من نوع Exynos 2100 ، مع مساحة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت لهاتف Galaxy S21 و4 ألوان هي الرمادي والبنفسجي و الأبيض والوردي، ونفس السعة ل Galaxy S21 Plus ، مع 3 ألوان هى الفضي والأسود والبنفسجي، أما هاتف Galaxy S21 Ultra فسيأتى ب 3 نسخ 128 و256 و512 جيجابايت.



