بتصميمات رائعة.. شاهد الفيديوهات الرسمية لهواتف Galaxy S21

كشفت تسريبات عدد من الفيديوهات الرسمية لهواتف Galaxy S21 ، وذلك بعدما أعلنت شركة سامسونج منذ ساعات عددا من الصور الرسمية للهواتف والتى تبين ألوانها وتصميمها، حيث من المقرر أن يتم طرحها رسميا يوم 14 يناير المقبل.
وبحسب موقع Gizmochina فإن الفيديوهات تظهر شكل الهواتف وتصميمها بالإضافة إلى تصميم الكاميرات فائقة الدقة، حيث سيأتى هاتفى Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus على شاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED ، فيما سيأتي هاتف Galaxy S21 Ultra بشاشة أكبر 6.9 بوصة، مع معدل تحديث قدره 120 هرتز ، و جودة 1440 بيكسل.
وستحتوى هواتف Galaxy S21 على 4 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع Penta وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا فائقة الدقة 12 ميجابيكسل، وكاميراتين زووم بدقة 10 بمستشعر ISOCell Vizion 3D ToF احداها بدقة 64 ميجابكسل ، وفلاش LED ، مع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل.
وستعمل هواتف Galaxy S21 بمعالج من نوع Exynos 2100 ، مع مساحة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت لهاتف Galaxy S21 و4 ألوان هي الرمادي والبنفسجي و الأبيض والوردي، ونفس السعة ل Galaxy S21 Plus ، مع 3 ألوان هى الفضي والأسود والبنفسجي، أما هاتف Galaxy S21 Ultra فسيأتى ب 3 نسخ 128 و256 و512 جيجابايت.
وسيحتوى هاتف Galaxy S21 على بطارية سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة أما هاتف Galaxy S21 Plus على بطارية سعة 4800 مللى أمبير ، أما هاتف Galaxy S21 Ultra فسيأتي ببطارية 5000 مللي أمبير، مع ألوان الوردى والرمادى و البنفسجى.