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تكنولوجيا

شاهد.. أول صور لتحفة شاومي القادمة هواتف Redmi K40 .. مواصفات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
أول صور لتحفة شاومى
أول صور لتحفة شاومى القادمة هواتف Redmi K40
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ندى على
كشفت تسريبات أول صور لهواتف Redmi K40 من شركة شاومى الصينية، والتى تطلقها تحت علامتها ريدمى لهواتف الفئة المتوسطة، حيث ستكون الهواتف عبارة عن هاتفى Redmi K40 وK40 Pro  Redmi ، مع عدد من المواصفات الكبيرة والسعر المتوسط. 

وبحسب موقع GSMArena فإن الصو تظهر أن هواتف Redmi K40 ستأتى بشاشة كبيرة 6.5 بوصة، من نوع OLED ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وهو معدل متميز للغاية حيث نادرا ما يأتى مع هواتف الفئة المتوسطة، بالإضافة إلى نوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، والتى ستصدر بآلية منبثقة.

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Redmi K40 live images leak, reveal design details: Tech News - Compsmag

وستأتى الكاميرا الأساسية فى هواتف Redmi K40 بدقة 108 ميجا بيكسل مع مستشعر  Samsung HM2 من شركة سامسونج، مثل كاميرا هاتف مثل هاتف Redmi Note 9 Pro ، وعدسة من نوع periscope ، مع تقريب بصرى X 12 وX 120 .  

Redmi K40：第一张照片出来了，这就是它的样子

وستعمل هواتف Redmi K40 بمعالج من نوع Snapdragon 690 من شركة كوالكوم مع تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، ومن المقرر أن تطلق شاومى الهواتف قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى. 

В Google Фото добавили платные функции — Ferra.ru

وستحتوى هواتف Redmi K40  على بطارية سعة 4820 مللى أمبير فى الساعة ، إلا أن السعة الفعلية لها من المقرر أن تكون 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط. 

TechDroider on Twitter: "Redmi K40 Live Leaks From Pop-up Full-Screen in K20, Dual Punch-hole in K30 to Single Center Punch-hole in the K40 🔥… https://t.co/RY0qqghV4v"



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