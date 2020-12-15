بمعدل تحديث شاشة 144 هرتز.. شاهد صورا جديدة لهواتف OnePlus 9

كشفت عدة تسريبات صورًا جديدة تظهر تصميم وشكل هواتف OnePlus 9 من شركة وان بلس، والتي سيتم إطلاقها في بداية العام المقبل 2021، والتى تكشف التسريبات أنها ستأتى بكاميرا تحت الشاشة، بالإضافة إلى معدل تحديث 144 هرتز في الثانية.





وبحسب موقع Ars Technica فإن هواتف OnePlus 9 التي تحتوى على هاتفين هما OnePlus 9 وOnePlus 9 Pro تؤكد التسريبات أنها ستأتي بكاميرا تحت الشاشة لأول مرة مع هواتف وان بلس، بالإضافة إلى معدل تحديث كبير، وهو 144 هرتز يسمح بمشاهدة الأفلام ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى تقديم مستوى عال جدا من مماسة الألعاب الثقيلة على الهاتف.













وتظهر الصور أن هواتف OnePlus 9 ستأتى بشاشة منحنية كبيرة قياس 6.55 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة +FullHD، ونقاء 2400 x 1080 بيكسل، بالإضافة إلى تصنيف IP68 المقاوم للمياه والغبار.











وستكون كاميرات هواتف OnePlus 9 عبارة عن 4 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 48 ميجابيكسل، مع كاميرات 12 و4 و16 ميجابيكسل مع مستشعرات للعمق والاتساع، أما شكل الكاميرات، فهو عبارة عن كتلة كاميرا مستطيلة الشكل مكتنزة مع عدستين كبيرتين للكاميرا وعدسة ثالثة أصغر، مع فلاش LED.









وستحتوى بطارية هواتف OnePlus 9 على بطارية من المتوقع أنها ستكون بسعة أكبر من 5000 مللى أمبير، وستدعم الشحن اللاسلكي بقوة 40 وات بالإضافة إلى الشحن السلكي قدرة 65 وات، مما سيساعد الهواتف على شحن البطارية كاملة فى أقل من 30 دقيقة، مع منفذ شحن من نوع USB-C.









وإلى جانب معالج Snapdragon 888 الجديد ستكون مساحة تخزين هواتف OnePlus عبارة عن نسختين 256 و512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 8 و12 جيجا بايت مع نظام التشغيل أندرويد 11.



