تقارير.. هواتف iPhone 13 يتم إطلاقها فى هذا التاريخ.. مواصفات

كشفت تسريبات أن هواتف iPhone 13 آيفون 13 للعام المقبل 2021 سيتم إطلاقها فى شهر سبتمبر القادم، وليس أكتوبر مثل هواتف آيفون 12 التى تم إطلاقها مؤخرا فى منتصف شهر أكتوبر الماضى، بعد تأخير كبير بسبب عجز فى الانتاج نتيجة تفشى فيروس كورونا.





وبحسب موقع Tech Radar فإن هواتف iPhone 13 لن يتأخر إطلاقها العام المقبل، وإنما ستصدر فى موعدها مثل كل عام وهو شهر سبتمبر، كما ستأتى الهواتف بعدد من الميزات التى تتوافق مع انتشار وباء كورونا على مستوى العالم .









وسيتم استخدام تقنية بصمة اليد Touch ID بدلا من تقنية التعرف على الوجه Face ID ليتناسب مع انتشار وباء كورونا، حيث كانت خاصية Face ID قد سببت مشكلة لدى عدد من المستخدمين فى بداية الوباء، حتى عملت آبل على إصلاحها لتتناسب مع الكمامة الطبية لتستطيع تحديد المستخدمين بالرغم من ارتداء الكمامة.





وستحصل هواتف iPhone 13 على معدل تحديث للشاشة أعلى من المعدل الذى جاء فى هواتف آيفون 12 وهو 60 هرتز فى الثانية، حيث ستحصل على معدل 120 هرتز فى الثانية، مثل معظم هواتف الأندرويد الرائدة للعام الحالى.





كما ستعمل هواتف iPhone 13 بمعالج A15 بيونيك حيث كانت هواتف آيفون 12 قد جاءت بمعالج A14 الذى جاء أسرع بنسبة 50 % من سابقه A13 بيونيك الذى جاء فى هواتف آيفون 11 التى صدرت العام الماضى.



