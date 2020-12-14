بإمكانات خارقة.. هواوي تعلن موعد بيع تحفتها Mate 40 Pro.. سعر ومواصفات

كشفت شركة هواوى الصينية، أنها ستبدأ بيع هاتفها ذات القدرات الاستثنائية Mate 40 Pro فى الصين غدا، هلى أن تطلقه للبيع فى جميع أنحاء العالم بدءا من يوم 21 ديسمبر المقبل، حيث كانت قد أعلنت عنه رسميا فى 22 أكتوبر الماضى ضمن سلسلة Huawei Mate 40.





وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف هواوي Mate 40 Pro ، جاء بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.76 بوصة وبدقة 1344 × 2772 بكسل، وبمعدل تحديث للشاشة قدره 90 هرتزا في الثانية، بها ثقبا مزدوجا مخصص للكاميرا الأمامية أعلى يسار الشاشة.









ويحتوى هاتف Mate 40 Pro ، أربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة 1 / 1.28، قادرة على تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، الإضافة إلى مقاطع بطيئة الحركة بدقة 1080 بكسل و 480 إطارًا في الثانية، وكاميرا ثانية بزاوية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة 8 ميجابكسل وفتحة f / 4.4، والرابعة بدقة دقة 12 ميجابكسل والتي تقدم تكبير 3x.





ويعمل هاتف Mate 40 Pro، بواسطة معالج من نوع Kirin 9000، بتكنولوجيا 5 نانوميتر يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت.





ويحتوي هاتف Mate 40 Pro، على بطارية بسعة 4.400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط ، يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ولكن بدون خدمات جوجل.





ومن المقرر أن يتوفر هاتف Mate 40 Pro، بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأبيض والذهبي، بسعر يعادل 1200 يورو أي ما يعادل 22,341 جنيها مصريا، وستوفر للبيع الهاتف في أوروبا اعتبارا من يوم 9 نوفمبر القادم، بخيار واحد للذاكرة 8 جيجابايت +256 جيجابايت.





وكان هاتف Mate 40 Pro قد حصل على أفضل هاتف ذكى على مؤشر DXOMARK ب 136 نقطة ، حيث يعد المؤشر يعد أهم مقيم لكاميرات الهواتف الذكية فى العالم، متفوقا على Xiaomi Mi 10 Ultra و Huawei P40 Pro و Xiaomi Mi 10 Pro .







