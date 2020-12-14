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تكنولوجيا

قبل إطلاقها بأسابيع .. كل ما تريد معرفته عن هواتف Galaxy S21 ..شاهد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:00 م
كل ما تريد معرفته
كل ما تريد معرفته عن هواتف Galaxy S21
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ندى على
منذ أيام قليلة، أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أنها ستطلق رسميا هواتفها القادمة، Galaxy S21، فى 14 يناير المقبل، أى بعد أسابيع قليلة من الآن، وذلك فى خطوة على غير العادة من الشركة بتقديم موعد الهواتف لأكثر من شهر، لتستطيع منافسة هواتف آيفون 12 بشكل أساسي. 

وعلى الرغم من أنه ما زال أمامنا الكثير من الوقت لمتابعة ومعرفة إمكانات الهواتف وقدراتها التى ستجعلها تكتسح الأسواق، إلا أن التسريبات الموجودة لهواتف Galaxy S21 قد كشفت بشكل كبير قدراتها الخارقة والتى ستتميز بها للمرة الأولى. 


ومن المقرر أن تكون هواتف Galaxy S21 عبارة عن 3 هواتف هى Galaxy S21  و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultr، وبحسب موقع Tom's Guide فستأتى بالإمكانات الآتية : 

شاشات هواتف Galaxy S21

 الكشف عن باقي مواصفات Samsung Galaxy S21 Ultra قبل الإطلاق الرسمي
وسيأتى هاتفى  Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus على شاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع  AMOLED ، فيما سيأتي هاتف Galaxy S21 Ultra بشاشة أكبر 6.9 بوصة، مع معدل تحديث قدره 120 هرتز ، و جودة 1440 بيكسل. 

كاميرات هواتف Galaxy S21 

Samsung Galaxy S21 will arrive on January 14, 2021 - Aroged

وستحتوى  هواتف Galaxy S21 على 4 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع  Penta  وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا فائقة الدقة 12 ميجابيكسل، وكاميراتين زووم بدقة 10 بمستشعر  ISOCell Vizion 3D ToF  احداها  بدقة 64  ميجابكسل ، وفلاش LED ، مع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل.

معالج هواتف Galaxy S21 

Samsung Galaxy S21 Benchmark Reveals a 'Weak' Flagship? Here's the Truth | SS CYBER

 وستعمل هواتف Galaxy S21 بمعالج من نوع  Exynos 2100 ، مع مساحة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت لهاتف Galaxy S21 و4 ألوان هي الرمادي والبنفسجي و الأبيض والوردي، ونفس السعة ل Galaxy S21 Plus ، مع 3 ألوان هى الفضي والأسود والبنفسجي، أما هاتف Galaxy S21 Ultra فسيأتى ب 3 نسخ 128 و256 و512 جيجابايت، ولونين فقط هما  الفضي والأسود. 

بطاريات هواتف Galaxy S21 

Samsung Galaxy S21 Plus design leaked in CAD renders | LaptrinhX
 وسيحتوى هاتف Galaxy S21 على بطارية سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة أما هاتف Galaxy S21 Plus على بطارية سعة 4800 مللى أمبير ، أما هاتف Galaxy S21 Ultra فسيأتي ببطارية 5000 مللي أمبير. 



ميزات جديدة تأتى لأول مرة مع Galaxy S21  

1- ميزة الكاميرا تحت الشاشة 

حيث من المقرأن تأتى هواتف Galaxy S21  بدون أى نوتش أو ثقوب فى أعلى الشاشة، حيث ستأتى الكاميرا بتقنية جديدة لأول مرة فى هواتف سامسونج وهى كاميرا مخفية تحت الشاشة.
 
2 - قلم S Pen الذكي

وستحتوي هواتف Galaxy S21 على قلم S Pen الذكي للمرة الأولى حيث أن القلم الذكى، حيث من المحتمل بشكل كبير أن  سامسونج لن تصدر مجموعة هواتف  Galaxy Note المميزة للعام المقبل 2021 ، وأنها ستتوقف عن إصدارها للأبد، الأمر الذى يجعل سامسونج تصدر قلم S Pen الذكي لأول مرة مع هواتف من فئة S، كما سيأتي بألوان الأسود والفضي والبنفسجي.   

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