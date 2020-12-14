قبل إطلاقها بأسابيع .. كل ما تريد معرفته عن هواتف Galaxy S21 ..شاهد

منذ أيام قليلة، أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أنها ستطلق رسميا هواتفها القادمة، Galaxy S21 ، فى 14 يناير المقبل، أى بعد أسابيع قليلة من الآن، وذلك فى خطوة على غير العادة من الشركة بتقديم موعد الهواتف لأكثر من شهر، لتستطيع منافسة هواتف آيفون 12 بشكل أساسي.





وعلى الرغم من أنه ما زال أمامنا الكثير من الوقت لمتابعة ومعرفة إمكانات الهواتف وقدراتها التى ستجعلها تكتسح الأسواق، إلا أن التسريبات الموجودة لهواتف Galaxy S21 قد كشفت بشكل كبير قدراتها الخارقة والتى ستتميز بها للمرة الأولى.









ومن المقرر أن تكون هواتف Galaxy S21 عبارة عن 3 هواتف هى Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultr، وبحسب موقع Tom's Guide فستأتى بالإمكانات الآتية :





شاشات هواتف Galaxy S21





وسيأتى هاتفى Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus على شاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED ، فيما سيأتي هاتف Galaxy S21 Ultra بشاشة أكبر 6.9 بوصة، مع معدل تحديث قدره 120 هرتز ، و جودة 1440 بيكسل.





كاميرات هواتف Galaxy S21









وستحتوى هواتف Galaxy S21 على 4 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع Penta وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا فائقة الدقة 12 ميجابيكسل، وكاميراتين زووم بدقة 10 بمستشعر ISOCell Vizion 3D ToF احداها بدقة 64 ميجابكسل ، وفلاش LED ، مع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل.





معالج هواتف Galaxy S21









وستعمل هواتف Galaxy S21 بمعالج من نوع Exynos 2100 ، مع مساحة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت لهاتف Galaxy S21 و4 ألوان هي الرمادي والبنفسجي و الأبيض والوردي، ونفس السعة ل Galaxy S21 Plus ، مع 3 ألوان هى الفضي والأسود والبنفسجي، أما هاتف Galaxy S21 Ultra فسيأتى ب 3 نسخ 128 و256 و512 جيجابايت، ولونين فقط هما الفضي والأسود.





بطاريات هواتف Galaxy S21





وسيحتوى هاتف Galaxy S21 على بطارية سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة أما هاتف Galaxy S21 Plus على بطارية سعة 4800 مللى أمبير ، أما هاتف Galaxy S21 Ultra فسيأتي ببطارية 5000 مللي أمبير.







