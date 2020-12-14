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تكنولوجيا

شاهد.. أول صور لهاتف OPPO Find X3 Pro من أوبو.. مواصفات

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
أول صور لهاتف OPPO
أول صور لهاتف OPPO Find X3 Pro من أوبو
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ندى على
كشفت تسريبات أول صور لتصميم وشكل هاتف OPPO Find X3 Pro ، والذى سيتم إطلاقه فى بداية العام المقبل 2021 ، حيث سيأتى بعدد من الإمكانات الكبيرة والتى تأتى لأول مرة فى هواتف أوبو . 

وبحسب موقع Phone Mantra فإن هاتف OPPO Find X3 Pro سيأتى بشاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة، من نوع OLED ، وجودة 1440 بيكسل، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية. 


First look at OPPO Find X3 Pro shows off the curved display and new camera design - Gizmochina


وسيحتوى فإن هاتف OPPO Find X3 Pro على 4 كاميرات خلفية، الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجا بيكسل، وبمستشعر Sony IMX766 من شركة سونى، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 13 ميجا بيكسل بمستشعر ماكرو للتكبير قادرة على التقريب البصري 2x ،   بالإضافة إلى  8 و 3 ميجا بيكسل. 

  OPPO Find X3 Pro first look revealed featuring a curved display and new camera design - TechnoSports

وسيعمل هاتف على معالج Snapdragon 888 بثمانية أنوية، وسرعة  2.84 جيجاهرتز، الذى  يقدم قدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، حيث سيقدم كفاءة فى استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ، والذى يتم استخدامه لأول مرة فى هواتف أوبو. 

EpCbT7GVEAAhLQ2 - TechnoSports

وسيأتى  هاتف Find X3 Pro على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، ستدعم تقنية الشحن السلكي السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 وات، شحن لاسلكي بقدرة 30 وات VOOC Air، وستحصل تقنية اتصال المدى القريب NFC، على تصميم هوائي مزدوج الجسم، مما يتيح لك النقر للدفع إما من الخلف باتجاه القارئ أو في المقدمة. 

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