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تكنولوجيا

بقوة شحن خارقة.. مواصفات هاتف Honor V40

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:21 ص
تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات هاتف Honor V40
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ندى على
كشف تسريبات جديدة عن المواصفات التى سيطرح بها هاتف Honor V40 من شركة هونر الصينية، وذلك بعد مشاهدة إعلان له على أكبر موقع للتسوق الإلكترونى فى الصين JD.com . 

وبحسب موقع Gizmochina التقنى فإن هاتف Honor V40 سيأتى بشاشة منحنية قياس 6.72 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتزا في الثانية، وبجودة عرض +FullHD، قوى مع ثقب فى أعلى الشاشة لكاميرا أمامية مزدوجة حيث سيأتي بحجم أصغر مقارنة بهاتف Huawei Mate 40 Pro ، بالإضافة إلى فلاش LED  .  


وسيعمل هاتف Honor V40 بمعالجين مختلفين من نوع  +Dimensity 1000 من شركة ميديا تيك Mediatek ، و المعالج الآخر من نوع  Kirin 9000، بالإضافة إلى دعم الشحن السلكى بقوة  66 واط و 40 واط للشحن اللاسلكي. 

ومن المحتمل أن تبدأ شركة هونر باستخدام معالجات سناب دراجون من شركة كوالكوم الأمريكية بعد انفصالها عن شركة هواوى، حيث أشار مصدر مقرب من شركة كوالكوم إلى أن هرنرتجريان بالفعل محادثات لشحن معالجات هواتف هونر القادمة. 

وستشبه كاميرات هاتف Honor V40 الخلفية كاميرات هاتف Nova 8 SE، التى أتت بأربع كاميرات خلفية، ولكن تختلف الكاميرا الأساسية فى أنها ستأتى بدقة 50 ميجا بيكسل، والثانية بعدسة واسعة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4، والثالثة بعدسة مكبرة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4، والرابعة بمستشعر للعمق 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 . 

وقامت شركة هواوى الصينية ببيع علامتها التجارية هونر  Honor  للهواتف الذكية، رسميا، لتحالف تجارى تدعمه الحكومة الصينية، وذلك فى محاولة لضمان بقاء العلامة التجارية ضمن سباق الهواتف فى السوق العالمى، بعد العقوبات التى فرضتها الحكومة الأمريكية على شركة هواوى منذ العام الماضى. 

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