تجنبها .. 4 أسباب تجعل هاتفك سببا لإصابتك بـ فيروس كورونا

مع ازدياد حدة وشراسة فيروس كورونا كوفيد-19 وانتشاره بشكل أسرع، أصبح يتوجب علينا اتخاذ عدد من الإجراءات مع ضرورة الالتزام بها للوقاية من الفيروس وتفاديه، خاصة مع استخدامنا لهواتفنا الذكية معظم طوال اليوم دون أن ندرى أن هذه الهواتف تعتبر مصدرا أساسيا للإصابة بفيروس كورونا.





أثبتت الدراسات العلمية أن فيروس كورونا يستطيع أن يعيش على شاشات الهواتف الذكية لأكثر من 28 يوما، حسب وكالة العلوم الوطنية الأسترالية، وهناك بعض العادات الخاطئة التى من الممكن تكون سببا فى الإصابة بفيروس كورونا وذكر مركز الوقاية والسيطرة على الأمراض الأمريكي CDC بعضا منها :









1- ترك شاشات الهواتف الذكية دون تنظيفها





يجب اتباع خطوات لتنظيف الهواتف الذكية بشكل يومي من خلال استخدام كحول بنسبة 70%، أو استخدم قطعة قماش ناعمة مع كحول الإيثانول بنسبة تركيز ٧٠٪؜، مع ارتداء القفازات.





2- لمس الهواتف واستخدامها بعد تنظفيها





قد يعتقد بعض المستخدمين للهواتف الذكية أنهم يمكن التعامل معها واستخدامها بشكل طبيعى بعد تنظفيها، ولكن هذا الأمر يجب التعامل معه بحرص خصوصا عند تواجد الشخص بالخارج حيث أن الهاتف من الممكن أن يلتقط الفيروس مرة أخرى بالإضافة إلى أن الفيروس يستمر تواجده على الأسطح لوقت طويل.





3- عدم تنظيف سماعات الأذن بشكل دورى





ويجب تنظيف رؤوس سماعات الأذن ، باستخدام أي شيء لديك قد يكون مفيدًا مثل خلة أسنان أو مشبك ورق، واستخدام قماشة وكحول وتنظيفها جيدا، ومحاولة تنظيف الثقوب بحرص.





4- عدم تنظيف سماعات الرأس





ويعتبرتنظيف سماعات الرأس جيدا من أهم الاجراءات الواجب اتبعها وذلك عن طريق استخدام الصابون وقماشة خشنة خاصة الأجزاء الداخلية والتى تكون ملازمة للرأس، و إذا كانت سماعات الرأس تحتوي على أغطية أذن قابلة للإزالة، فمن الأفضل على الأرجح إزالتها وتنظيفها بشكل منفصل.



