منها ارتفاع درجة حرارته بشكل متكرر.. 6 أسباب تجعلك تفكر في شراء لاب توب جديد

تتميز أجهزة اللاب توب بطول عمرها النسبى الذى يستمر أحيانا لأكثر من 4 أو 5 سنوات، الأمر الذى يشجع العديد من المستخدمين على عدم شراء لاب توب جديد لفترة من الوقت والاعتماد على الأجهزة التى يمتلكونها، ولكن هناك عددا من العوامل التى تجعلك تفكر فى شراء لاب توب جديد والاستغناء عن جهازك الحالى.





وبحسب موقع Tech Radar فإن المستخدمين لا بد أن يكونوا على معرفة تامة بنقاط الضعف التى تصيب أجهزتهم واقترابها من نهاية عمرها الافتراضى، حتى لا تصبح هذه الأجهزة عبئا عليهم فى المستقبل، وفيما يلى عدد من الأسباب التى تجعلك تفكر بجدية لشراء لاب توب جديد









1- وجود مشكلات عن فتح جهاز اللاب توب









وعند القيام بالضغط على زر الطاقة فى اللاب توب فإنه لا يستجيب من أول مرة، كما أن إعادة التشغيل أكثر من مرة تمثل تهديدا كبيرا للمستخدمين بأن هناك مشكلة خطيرة تنذر بأن اللاب توب قد وصل إلى مرحلة خطيرة.





2- ارتفاع درجة حرارة اللاب توب بشكل متكرر









وعند فتح اللاب توب لفترة من الوقت، من الطبيعى أن تحدث سخونة فى البطارية، ولكن إذا ارتفعت الحرارة بشكل كبير أو أن ارتفاع الحرارة أخذ فى التكرار لأكثر من مرة أو أصبح مزامنا له عند الفتح فإن هذه العلامة تعتبر مؤشرا على إصلاحه أو التفكير فى بديل.





3- ظهور علامات أو وميض فى الشاشة









وعند ظهور علامات غريبة أو خطوط معينة أو بعض النقاط البيضاء أو السوداء فى الشاشة، الأمر الذى ينتج عنه شاشة متصدعة تفشل فى عرض الصورة بشكل طبيعى وبالجودة التى كانت عليها لذلك من الضرورى، التفكير فى بديل لأن هذه العلامات توحى بانتهاءء صلاحية الشاشة.





4- جهاز اللاب توب الخاص بك ذو إصدار قديم





أجهزة اللاب توب مثلها مثل أى أى أجهزة تكنولوجية تتمتع بقدر من الكفاءة والأداء لوقت معين، وعند انقضاء هذا الوقت يبدأ أدائها فى التدنى حتى ينتهى عمرها الافتراضى، بالإضافة إلى التوقف عن تلقى تحديثات جديدة بسبب طول عمرها الافتراضى الأمر الذى يجعلها عرضة للفيروسات.





5- انخفاض ملحوظ فى أداء البطارية





وعند استخدام جهاز اللاب توب من خلال البطارية، إذا لا حظت أن سعة البطارية قد انخفضت بشكل ملحوظ لدرجة أنك تقوم بشحنها كل 10 دقائق مثلا فهذا مؤشر خطير على ضعف البطارية وعدم التمكن من الاعتماد عليها بشكل كبير فى المستقبل.





6- بطء كبير فى الأداء



