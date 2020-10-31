رغم كورونا.. أرباح شركات التكنولوجيا في أوج ازدهارها

أعلنت شركات التكنولوجيا العملاقة فى العالم، أمس، عن أرباحها المالية فى الربع الثالث من العام الحالى 2020، حيث ارتفعت الإيرادات بشكل غير مسبوق رغم العديد من الأزمات التى تواجهها هذه الشركات والتى يعد أكبرها تفشى فيروس كورونا، كوفيد- 19 ، حيث أعلنت شركة أمازون عن ازدياد مبيعاتها بمقدار 26 مليار دولار بنسبة 37٪ ، في الربع الثالث عن العام السابق حيث تتوقع الشركة مبيعات تزيد عن 112 مليار دولار فى الربع الرابع.





وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن شركة آبل التى أصبحت أكبر شركة فى التاريخ تملك راس مال سوقى بأكثر من 2 مليار دولار قد حققت إيرادات قدرها 64.7 مليار دولار أمريكي ، إلا أنها تتعرض لضغوط قوية بسبب ضعف مبيعات هواتف آيفون، حيث انخفضت إيرادات آيفون بنسبة 21٪ فى آخر ربع، وهو مالم يتوقعه المحللون.









كما أعلنت شركة تويتر عن أرباحها حيث تعد أقل زيادة منذ سنوات، حيث وصل عدد المستخدمين بالشركة إلى 187 مليونًا ، وهي أقل زيادة منذ أواخر عام 2017 ، وهي أقرب فترة قدم فيها تويتر مثل هذه البيانات. وكان محللون توقعوا أن يرتفع عدد المستخدمين إلى 196 مليونًا، فيما انخفضت أسهمها ب 17٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق.





وكشفت شركة فيسبوك Facebook عن إيراداتها للربع الثالث من العام الحالى، حيث زادت الإيرادات بشكل كبير لم يكن يتوقعه المحللون، حيث زادت إيرادات إعلانات الشركة بحوالى 22 % بواقع 21.5 مليار دولار ، فى حين أن المحللون كان يتوقعون وصول الإيرادات إلى 12 % فقط، حيث من المتوقع أن تزيد النسبة فى الربع الرابع.





وحققت الشركة فى الربع الأول إيرادات إعلانية ب 18 % لتتراجع فى الربع الثانى إلى 11 %، بسبب تفشى فيروس كورونا فى هذه الفترة، الأمر الذى جعل المحللون يتوقعون تحقيق الشركة إلى ايرادات ضعيفة مماثلة للربع الثانى ، خاصة بعد حملات المقاطعة التى شهدتها الشركة، مما جعل التوقعات تصل ل 12 % فقط، لتفاجئ الشركة الجميع وتصل إلى 22 % .



