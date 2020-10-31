رغم حملات المقاطعة.. إيرادات فيسبوك تتخطى 21 مليار دولار

كشفت شركة فيسبوك Facebook عن إيراداتها للربع الثالث من العام الحالى، حيث زادت الإيرادات بشكل كبير لم يكن يتوقعه المحللون، حيث زادت إيرادات إعلانات الشركة بحوالى 22 % بواقع 21.5 مليار دولار ، فى حين أن المحللون كان يتوقعون وصول الإيرادات إلى 12 % فقط، حيث من المتوقع أن تزيد النسبة فى الربع الرابع.





وبحسب موقع Yahoo Finance فإن الشركة قد حققت فى الربع الأول إيرادات إعلانية ب 18 % لتتراجع فى الربع الثانى إلى 11 %، بسبب تفشى فيروس كورونا فى هذه الفترة، الأمر الذى جعل المحللون يتوقعون تحقيق الشركة إلى ايرادات ضعيفة مماثلة للربع الثانى ، خاصة بعد حملات المقاطعة التى شهدتها الشركة ، مما جعل التوقعات تصل ل 12 % فقط، لتفاجئ الشركة الجميع وتصل إلى 22 % .





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ومن المتوقع بعد إعلان فيسبوك عن إيراداتها للربع الثالث أن تزيد فى الربع الرابع إلى أكثر من 22 %، وزاد عدد مستخدمى منصة فيسبوك إلى 12 % بواقع 1.82 مليار مستخدم ، فيما وصل عدد مستخدمى كل تطبيقات ومواقع فيسبوك والتى تشمل موقع فيسبوك، و تطبق ماسنجر ، وانستجرام ، وتطبيق واتسآب إلى 15 % بواقع 3.21 مليار مستخدم.





ووصل صافى ربح شركة فيسبوك إلى29 % أى ما يعادل 7.8 مليار دولار، كما ارتفعت أرباح الأسهم إلى 28 % أ ما يعادل 2.71 % .





وكانت بلغت ثروة مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg ، الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك الـ100 مليار دولار، ليصبح من ضمن ثلاثة أشخاص فقط فى العالم، قد تخطت ثروتهم هذا الحاجز.





وخسرت الشركة فى آخر شهر يونيو الماضى، 8.3 % من أسهمها، وهو ما يقدر بحوالى 56 مليار دولار من قيمة الشركة، فى يوم واحد، في إطار حملة المقاطعة الكبرى التى تشهدها شركة فيسبوك Facebook، من كبرى شركات الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب عدم استجابة الشركة لوقف خطاب الكراهية، وانضمت لحملة المقاطعة شركات مثل عملاق صناعة القهوة، شركة ستاربكس، وشركة كوكاكولا، وشركة ديزنى وغيرها من الشركات الكبرى .





وجاء انضمام الشركات الكبرى لحملة المقاطعة التى نظمتها عدد من جمعيات الدفاع عن حقوق الأقليات والمهاجرين تحت اسم Stop Hate for Profit أوقفوا الكراهية من أجل الربح؛ للضغط على زوكربيرج لوقف خطابات الكراهية، بعد تزايدها على المنصة بشكل كبير.



