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تكنولوجيا

بعد إنستجرام .. محادثات واتسآب تدخل عالم التسوق الإلكترونى

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
محادثات واتسآب تدخل
محادثات واتسآب تدخل عالم التسوق الإلكترونى
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ندى على
تعمل شركة فيسبوك على تحويل تطبيقاتها المختلفة إلى أدوات للشراء والتسوق الإلكترونى المباشر، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية طلب المنتجات التى يريدونها مباشرة من نفس التطبيق، دون الدخول على مواقع أو تطبيقات أخرى، حيث أدخلت فى تطبيق إنستجرام عددا كبيرا من الميزات التى تسهل عملية الشراء الإلكترونى.

وأعلنت فيسبوك أمس أنها ستتيح الشراء الإلكترونى فى تطبيق واتسآب WhatsApp وذلك لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة مع حوالي 50 مليون شركة و 175 مليون شخص . 

وبحسب موقع Tech Crunch فإن واتسآب تطلق طريقة للتسوق والدفع مقابل السلع والخدمات في محادثات واتسآب، حيث سيتوجه المستخدمون مباشرة  عند الشراء من خلال خدمة Facebook Hosting Services والتى ستشمل خدمة  WhatsApp for Busines فى واتسآب وسيدفع المستخدمون رسوما مقابل استخدامها. 




وسيتم التسوق عبر الدردشة من خلال تقديم معلومات عن المنتج وبدء المناقشات بشأن المعاملات، بالإضاف إلى استخدام رمز QR ومشاركة روابط الشراء فى الدردشات، كما ستتيح فيسبوك لواتسآب عددا كبيرا من الميزات قريبا لتحسين عملية التسوق داخل التطبيق، ليستطيع منافسة تطبيق انستجرام . 
 
في الوقت نفسه ، سيسمح واتسآب للشركات والمستخدمين بإضافة أزرار للشراء في أماكن أخرى والتي ستأخذ المتسوقين إلى محادثات واتسآب لإكمال عملية الشراء، كما يعمل التطبيق على دمج عدد من الميزات لتسهيل التعامل بين الشركات والمستخدمين، عند الشراء من داخل التطبيق، حيث يقول المسئولون فى واتسآب إن ذلك يساعد الشركات الصغيرة على على كسب المزيد من الأموال وتحقيق ربح أفضل خاصة بعدما عصفت أزمة كورونا . 

وأطلق أمس واتسآب رسميا ميزة لمستخدميه الذى يصل عدهم لأكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم ، تمكنهم من تعليق محادثات الدردشة الخاصة بهم مدى الحياة ، حيث كانت قد أعلن التطبيق عن اطلاقها فى بداية الشهر الحالى، حيث أن خاصية تعليق المحادثات بالنسبة للدردشات الجماعية فى كان يمكن تعليقها حسب ثلاثة اختيارات ،  هى 8 ساعات فقط أو تعليقها لمدة أسبوع أو سنة ، وكان يعانى الكثير من المستخدمين من عدم معرفتهم القيام بتعليق المحادثات الجماعية لوقت أطول. 






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