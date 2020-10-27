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تكنولوجيا

فيسبوك تطلق خدمة ألعاب سحابية جديدة لهواتف أندرويد فقط

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
فيسبوك تطلق خدمة
فيسبوك تطلق خدمة ألعاب سحابية جديدة لهواتف أندرويد فقط
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ندى على
أطلقت شركة فيسبوك مرحلة جديدة من خدمة الألعاب التابعة لها Facebook Gaming بحيث ستكون الخدمة الجديدة هى خدمة سحابية على الإنترنت، يتم استخدامها على وحدات التحكم عالية المستوى للألعاب، وأجهزة الكمبيوتر، وجميع هواتف الأندرويد، فيما لن تطلقها لهواتف آيفون. 

وبحسب موقع  CNET فإن فيسبوك انضمت إلى عالم بث الألعاب حيث أصبحت تتنافس مع سونى، ومايكروسوفت، وجوجل وأمازون، ولكن تتفوق فيسبوك بأنها ستجعل خدمتها مخصصة للهواتف الذكية، على عكس خدمات الشركات الأخرى التى تعتمد بشكل أكبر على أجهزة الكمبيوتر. 


ويستطيع لاعبوا الخدمة الجديدة من فيسبوك أن يقوموا باستخدامها على أجهزة الكمبيوتر من خلال موقع Facebook Gaming وكذلك استخدامها على الهواتف الذكية من من خلال تطبيق Facebook على الأجهزة التي تعمل بنظام Android من جوجل. 

وقال مسئول الخدمة فى فيسبوك جيسون روبين  إن مسار تشغيل الخدمة على هواتف آيفون ليس مؤكد بالنسبة لشركة إلا أنها بالتأكيد تتوفر لجميع هواتف أندرويد، حيث تطلب شركة الكثير من الأرباح نتيجة تشغيل اى تطبيقات على متجرها. 

ومؤخرا أطلقت شركة فيسبوك Facebook  خدمة المواعدة الإلكترونية لمستخدميها فى أكثر من 32 دولة، وذلك بعد 13 شهرا على إطلاقها فى الولايات المتحدة الامريكية و 20 دولة أخرى ، وذلك لمساعدة المستخدمين على الاتصال والتعارف فيما بينهم.  

بحسب وكالة GGTN الصينية فإن خدمة التعارف الإلكترونية من فيسبوك، كان من المقرر إطلاقها فى  عدد من دول أوروبا فى 13 فبراير الماضى ، ولكن تم تأجيل الخدمة بسبب ارتفاع المخاوف من اختراق بيانات المستخدمين على الشركة.  

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