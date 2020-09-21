بقوانين صارمة.. الاتحاد الأوروبى يقف في وجه كبرى شركات التكنولوجيا

فى خطوات هى الأقوى من نوعها، يتجه الاتحاد الأوروبى لسن قوانين جديدة على شركات التكنولوجيا الكبرى تتمثل في اجبارها على الامتثال الضريبي وسرعة إزالة المحتوى غير القانوني على مواقع التواصل الاجتماعى.





وبحسب تقرير من صحيفة فاينانشال تايمز فإن القوانين التى سيتم تطبيقها ستضع قواعد جديدة بشأن مسؤوليات مواقع التواصل الاجتماعى في التعامل مع المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، كما ستعطى فرصة للمستخدمين بالقيام بتقييم سلوك الشركات في عدد من القضايا.









وفقا لمسئولى الاتحاد الأوروبى فإن القوانين الجديدة هى بمثابة عملية إصلاح للمنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا، حيث أنه هناك شعور لدى المستخدمين بأن شركات التكنولوجيا الكبرى لا تهتم بالمستخدمين بالقدر الكاف ولا تقوم بمسئوليتها على النحو الصحيح.





وسيتم فرض قوانين قاسية على هذه الشركات في ظل ظروف معينة وبشكل محدود كإجبارها على تفكيك أو بيع بعض فروعها في أوروبا إذا اعتبرت هيمنتها على السوق تهدد مصالح العملاء والمنافسين الأصغر.





وكان مؤسس شركة مايكروسوفت، وثانى أغنى رجل فى العالم، بيل جيتس، قد قال إن شركات التكنولوجيا العملاقة تستحق تحقيقا أكثر شدة وحزما من التحقيق الذى واجهته خلال الشهر الماضى في الكونجرس، كما عبر جيتس عن عدم ترحيبه بالتهاون الذى لاقته هذه الشركات، خصوصا في قضايا الاحتكار.



