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تكنولوجيا

بيل جيتس: شركات التكنولوجيا العملاقة تستحق أسئلة فظة وتحقيقا أكثر صرامة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:02 ص
بيل جيتس : شركات
بيل جيتس : شركات التكنولوجيا العملاقة تستحق أسئلة فظة
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ندى على
قال مؤسس شركة مايكروسوفت، وثانى أغنى رجل فى العالم، بيل جيتس، إن شركات التكنولوجيا العملاقة تستحق تحقيقا أكثر شدة وحزما من التحقيق الذى واجهته خلال الشهر الماضى في الكونجرس. 

وفى مقابلة لبرنامج Armchair Expert الإذاعى الذى يقدمه الممثل الأمريكى داكس شيبرد، عبر بيل جيتس عن عدم ترحيبه بالتهاون الذى لاقته شركات التكنولوجيا الكبيرة، واتهامات الاحتكار التى تواجه هذه الشركات. 


وشدد جيتس على أنه إذا كان أحد الاشخاص يمتلك مكانة كبيرة مثله فإنه يستحق أسئلة فظة وغير عادلة، ويجب ان تتعامل الحكومة معه بكل صرامة انه يجب اتخاذ أحراءات أكبر من ذلك. 

وكان الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات التكنولوجيا في العالم، منهم ساندر بيتشاي من جوجل ومارك زوكربيرج من فيسبوك وجيف بيزوس من أمازون وتيم كوك من شركة آبل، قد شهدوا جلسة استماع في الكونجرس حول مكافحة الاحتكار. 

وكانت شهدت كبرى شركات التكنولوجيا في العالم أرباحا ضخمة منذ تفشى فيروس كورونا، حيث وصلت شركة آبل إلى أكبر قيمة سوقية وصلت لها أى شركة في التاريخ، محققة 2 تريليون دولار،  حيث ارتفعت أسهم شركة آل بنسبة 60 %، ليصل سعر السهم الواحد لأكثر من 466 دولارًا. 

كما وصلت ثروة مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، كما ربح جيف بيزوس الرئيس التنفيذى لشركة  أمازون وأغنى رجل في العالم أموالا طائلة في فترة تفشى الفيروس. 

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