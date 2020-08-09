تجاوزت 100 مليار دولار.. تفتكر كام سنة شغل لتحقق ثروة مارك زوكربيرج؟

لم يعجز أغنياء العالم عن مفاجأتنا كل يوم، بأرقام ثرواتهم المهولة التي لا تسارع الزمن فقط؛ ولكنها استطاعت أن تغلبه، واستطاعت أيضا هزيمة الكوارث والأزمات، فلم يشهد أغنياء العالم زيادة في ثرواتهم بهذا الشكل، إلا في فترة تفشى وباء كورونا؛ لاسيما الأغنياء الذين تتعلق شركاتهم بشكل أساسى بالإنترنت.





وفي زيادة كبيرة، وغير متوقعة لـ ثروة مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg ، الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، - والتى تقاطع منصته أكثر من ألف شركة، عن طريق سحب اعلاناتها من على جميع مواقعه، في أزمة الزيادة غير المبررة لخطاب الكراهية ، وعدم قدرته على ايجاد حل حازم– تجاوزت الـ100 مليار دولار.





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وبحسب صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، فإنه لتحقيق ثروة مارك زوكربيرج بعد زيادتها إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي؛ فإن المواطن الأمريكى يجب أن يعمل 2,100,000 سنة؛ لتحقيق مثل هذه الثروة.





ويرجع السبب وراء الزيادة الكبيرة في ثروة مارك زوكربيرج هو إطلاق Instagram Reels الميزة الجديدة من انستجرام، والتى تنافس تطبيق تيك توك، حيث زاد نجاحها، وأدى إلى ارتفاع أسهم فيسبوك إلى أكثر من 6% حتى الجمعة، أول أمس.





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وفي الأسبوع الماضى، ربح زوكربيرج 7 مليارات دولار فى 24 ساعة فقط، بعد ربح شركة فيسبوك بنسبة 8.2 ٪ بزيادة قدرها 253.67 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، الأمر الذى ساهم فى زيادة ثروة زوكربيرج باكثر من 7 مليارات دولار، فقط فى 24 ساعة فقط.



