بعد وصول قيمتها السوقية لـ 2 تريليون دولار.. كورونا السر في الإنجاز الفريد لـ آبل

كان تفشى فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وبالا كبيرا على الأشخاص والشركات وحركة النمو الاقتصادى بشكل عام، حيث أصيب الملايين، وفقد مئات الآلاف أرواحهم، كما فقد البعض أعمالهم، بسبب تصفية الشركات لأعداد كبيرة من العمالة، ولكن على الجانب الآخر كانت كورونا فاتحة خير على معظم شركات التكنولوجيا مثل آبل وفيسبوك وأمازون وغيرها.





وصلت شركة آبل أمس إلى أكبر قيمة سوقية وصلت لها أى شركة في التاريخ، محققة 2 تريليون دولار، حيث ارتفعت أسهم شركة آل بنسبة 60 %، ليصل سعر السهم الواحد لأكثر من 466 دولارًا. وبحسب شبكة CNBC الأمريكية









ويرجع هذا الارتفاع الكبير في أسهم آبل وارتفاع قيمتها السوقية إلى هذا الحد، بعد إطلاق الشركة لعدد من الخدمات الجديدة في الموسيقى وألعاب الفيديو و iCloud .

ووصلت شركة آبل لحوالى 550 مليون مشترك يدفع لخدماتها المختلفة ، حيث اقتربت من تحقيق هدفها بالوصول ل 600 مليون مشترك بحلول نهاية العام الحالى 2020.





وأضافت آبل عددا من الخدمات الجديدة في Apple TV و Arcade و News، كما أن الشركة تعتزم إطلاق خدمة اشتراك عبر الإنترنت في اللياقة البدنية، بالإضافة إلى إطلاق باقات Apple One .





وفي نفس اليوم الذى وصلت فيه آبل لأكبر قيمة سوقية في التاريخ، وهو أمس، أعلنت فيه عن إطلاق محطتي راديو جديدتين إلى خدمة الراديو العالمية التابعة لها Apple Music، في أكثر من 160 بلدا.





ومؤخرا، تخطت ثروة المدير التنفيذى لشركة آبل Apple، تيم كوك Tim Cook ، حاجز المليار دولار لينضم إلى نادى المليارديرات، لتتجاوز ثروته مليار دولار أمريكى، وذلك بعدما ارتفعت أسهم الشركة ارتفاعا ملحوظا.



