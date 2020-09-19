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تكنولوجيا

WeCom.. تينسنت تلجأ لـ حيلة جديدة لتفادي حظر وي شات

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:00 م
تطبيق وي شات
تطبيق وي شات
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شيماء عبد المنعم
بعد صدور أمرا تنفيذيا من الحكومة الأمريكية، بحظر تطبيقها قامت شركة التكنولوجيا الصينية تينسنت Tencent، بتغيير اسم تطبيق التعاون المكتبي WeChat Work، إلى WeCom، مما يجعله بديلا محتملا لتطبيق المراسلة وي شات قبل تنفيذ الحظر بشكل كامل غدا الأحد 20 سبتمبر.

وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، سجلت شركة تينست علامة WeCom التجارية في 19أغسطس الماضي،  وفقا لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة.


وقال مصدران من تينسنت أن WeCom لا يقع ضمن نطاق الحظر المفروض على تطبيق التراسل في الولايات المتحدة اعتبارا من 20 سبتمبر الجاري، تنفيذا لإجراءات الحكومة الأمريكية التي زعمت أن شركات التقنية الصينية وتطبيقاتها  تشكل تهديدات للأمن القومي.

ويمكن لمستخدمي وي شات في الولايات المتحدة، وفقا لاختبار أجرته وكالة "رويترز" أنه بعد تنزيل تطبيق WeCom، ربط حساب وي شات الخاص بهم، وإضافة جهات اتصالهم على التطبيق. ويمكن لمستخدمي وي كوم بعد ذلك إرسال الرسائل وإنشاء مجموعات للدردشة، وكذلك تلقي أموال افتراضية من أصدقاء.

الجدير بالذكر أن WeChat، هو تطبيق جوال شامل يجمعبين المراسلة والوسائط الاجتماعية وخدمات الدفع، إضافة إلى خدمات أخرى ويعد ما يسمى بالتطبيق الفائق ضروريا للحياة اليومية في الصين، ويضم أكثر من مليار مستخدم.
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