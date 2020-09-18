بدءا من الأحد القادم.. ترامب يتخذ قرارا خطيرا تجاه تيك توك وWeChat

الولايات المتحدة من تنزيل تطبيق مشاركة الفيديو تيك توك TikTok، وتطبيق التراسل الفوري وي شات من المقرر أن تصدر وزارة التجارة الأمريكية أمرا قانونيا اليوم الجمعة بمنع مواطنيمن تنزيل تطبيق مشاركة الفيديو تيك توك TikTok، وتطبيق التراسل الفوري وي شات WeChat ، اعتبارا من يوم الأحد 20 سبتمبر الجاري.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، لن يتأثر تطبيق تيك توك الذي تم تنزيله خلال الفترة الماضية بقرار الحظر، مما يعني أنه يمكن لأي من مستخدمي تطبيق الفيديو في الولايات المتحدة، إذا كان لديه التطبيق مثبتا فيستمر في العمل لكن لن يتلقى أي تحديثات له، ولن يتمكن من العثور عليه في المتجر لتثبيته من جديد.









وبينما يواجه تطبيق التراسل قيودًا أكثر صرامة، فالقواعد الجديدة تجعل من غير القانوني نقل حركة المرور على الإنترنت من WeChat أو استخدام أي رمز أو خدمات من التطبيق، بما في ذلك تحويل الأموال ومعالجة المدفوعات.





دونالد ترامب " الحظر المفروض على تنزيلات التطبيق الصيني، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في وقت متأخر من يوم الأحد، إن لم تتوصل شركة ByteDance ، إلى اتفاق لبيع أصولها الأمريكية في الولايات المتحدة. وسيتم تطبيق هذه القواعد على TikTok في 12 نوفمبر أيضا، ولكن مسؤولو وزارة التجارة أوضحوا إنه قد يلغي "" الحظر المفروض على تنزيلات التطبيق الصيني، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في وقت متأخر من يوم الأحد، إن لم تتوصل شركة ByteDance ، إلى اتفاق لبيع أصولها الأمريكية في الولايات المتحدة.





وتفوقت شركة أوراكل Oracle، على عملاقة التقنية مايكروسوفت، في محادثات البيع مع مالكة تيك توك لإنشاء شركة جديدة تسمى TikTok Global، تهدف إلى معالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن أمان بيانات مستخدميها، ولكن في انتظار موافقة ترام لإتمام الصفقة.





ولكن قبل أيام قليلة، ذكرت CGTN، محطة تليفزيونية مملوكة للصين: "إن شركة بايت دانس لن تبيع أصوالها لشركة أمريكية"، والآن، يزعم أشخاص مطلعون من البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي رفض شروط صفقة مالكة تيك توك وأورواكل ويخطط لحظرها.





ويؤثر قرار الحظر على عمليات تيك توك ووي شات في الولايات المتحدة، ولن يتأثر أي من التطبيقين في أي دولى أخرى حول العالم، حيث يسمح للشركات بالتعامل مع بايت دانس خارج الدولة، وخلاف ذلك قد تضطر جوجل وآبل إلى إزالة التطبيقات من متاجرهما على مستوى العالم.