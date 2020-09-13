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تكنولوجيا

تحذير.. تطبيق تيك توك برو يتيح للهاكرز التجسس عليك

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:00 م
تيك توك
تيك توك
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شيماء عبد المنعم
حذر باحثون من شركة ZScaler لأمن المعلومات، من تطبيق مزيف يدعى أنه مخصص لتيك توك برو TikTok Pro، والذى يحتوى على برامج تجسس خطيرة، تضر بمستخدمي هواتف أندرويد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "mirror" البريطانية، أوضح الباحث شيفانج ديساي من شركة ZScaler، أنه عند تثبيت التطبيق، يتخفى برنامج التجسس على شكل تطبيق TikTok الأساسي، تحت اسم تيك توك برو، وبمجرد أن يحاول المستخدم فتح التطبيق، فإنه يطلق إشعارا وهميا، والذي يختفي بسرعة مع رمز التطبيق.


ويستخدم برنامج التجسس أسلوب الإشعار الوهمى هذا لإعادة توجيه انتباه المستخدم، وفى نفس الوقت يخفى التطبيق نفسه، مما يجعل المستخدم يعتقد أن التطبيق معيب.

ولكن ما يثير القلق أنه بمجرد تثبيت اللتطبيق المزيف يبدأ في تنفيذ عدد من العمليات الخطرة، والتي تتضمن سرقة رسائل SMS الخاصة بالمستخدم، وإرسال رسائل SMS، وسرقة موقعك، والتقاط الصور، والاتصال بأرقام الهواتف وسرقة بيانات اعتماد فيسبوك وإرسالها للهاكرز.

ويحث باحثو شركة ZScaler، مستخدمي هواتف أندرويد على توخى الحذر بشأن التطبيقات التى يقومون بتثبيتها، واتخاذ أقصى الاحتياطات أثناء تنزيل أي تطبيقات من الإنترنت، من السهل جدًا خداع الضحايا للوقوع في مثل هذه الهجمات الضارة.

وكما يجب عليهم التأكد من تثبيت التطبيقات فقط من متجر جوجل بلاي Play، ولا تفتح الروابط المشبوهة التى تتلقاها من خلال الإعلانات أو الرسائل النصية القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني.
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