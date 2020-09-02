بعد حظره.. 4 تطبيقات هندية تهز عرش TikTok

الحكومة الهندية بحظر أكثر من 59 تطبيقا صينيا من المتاجر الألكترونية للتطبيقات بحدود دولتها، ما في ذلك تطبيق مشاركة الفيديو الشهير والأكثر استخداما تيك توك اغتنم مطورو التطبيقات الهندية الفرصة، لتلبية الطلب المتزايد على بعض التطبيقات من خلال توفير بعض البدائل بعد أن قامتبحظر أكثر من 59 تطبيقا صينيا من المتاجر الألكترونية للتطبيقات بحدود دولتها، ما في ذلك تطبيق مشاركة الفيديو الشهير والأكثر استخداما تيك توك TikTok





وفيما يلي نستعرض إليك أفضل التطبيقات التي تم طرحها بالهند كبديل للتطبيقات الصينية المحظورة، وفقا لما ذكره موقع "livemint".









1. تطبيق Fun 2:





يسعى تطبيق Fun 2، إلى أن يكون الوجهة المفضلة لكل من المواهب الحالية والناشئة، حيث يمكن للجماهير ومنشئي المحتوى عرض وإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والطويلة التي تتراوح من 15 ثانية إلى 3 دقائق، يتضمن التطبيق ميزات كاميرا متقدمة ، ومكتبة موسيقى ، واستخدام الواقع المعزز للتأثيرات الخاصة، للاستحواذ على المكانة التي يحتلها تطبيق تيك توك الشهير، إذ تم طرح منصة Fun 2، كمبادرة منذ ستة أشهر والتي حظيت بأكثر من 500 مستخدم في إصدارها التجريبي على متجري جوجل وآب ستور.





2. تطبيق Roposo:





تأسست Roposo في عام 2013 ، وهي عبارة عن منصة فيديو قصيرة هندية أخرى استقطبت العديد من المستخدمين على مدار فترة زمنية، يقدم التطبيق خدمته المميزة للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 35 عامًا، ويقدم تجربة تصفح شبيهة بالتلفزيون مع محتوى من إنشاء المستخدمين على قنواته، يوفر Roposo مساحة حيث يمكن للمستخدمين مشاركة المنشورات المتعلقة بمواضيع مختلفة مثل الطعام والكوميديا ​​والموسيقى والشعر والأزياء والسفر. وهي متوفرة بـ 15 لغة





3. منصة Aii Social:





هي منصة تواصل اجتماعي الأولى من نوعها، التي أسسها Ankit Chaudhari والتي تتيح للمستخدمين تحويل البيانات والمشاركة الاجتماعية وتفاعلات العلامة التجارية إلى مكافآت ودفع. إلى جانب إنشاء المحتوى والتفاعل مع الأصدقاء والعائلة، تؤكد منصة Aii social على سلامة المستخدمين وخصوصية البيانات.





4. تطبيق MX Takatak:





تم إطلاق "MX TakaTak" في 4 أغسطس، وهو يعمل كوجهة لمنشئي المحتوى، حيث يوفر منصة محلية تجمع بين مستخدمي الفيديو القصير في الهند والمحتوى القصير عبر الأنواع مثل دبلجة الحوار والكوميديا ​​والألعاب والأعمال اليدوية والطعام والرياضة والميمات وغيرها الكثير، تستضيف المنصة مليون شخص من المؤثرين الرقميين، كما لديه 30 مليون تحميل فيديو. تستضيف المنصة محتوى بعشر لغات بما في ذلك الإنجليزية والهندية.