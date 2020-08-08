حظر تطبيق WeChat قد يضر بشركة أمريكية شهيرة دون قصد

دونالد ترامب بالأمر التنفيذي الذي أصدره و يستهدف فيه تطبيق المراسلة الصيني WeChat، بإصابة أعمال شركة أمريكية شهيرة بالضرر دون قصد في أحد أهم أسواقها الصين. يخاطر الرئيس الأمريكي









أ في الصين، والتي تمثل نحو 20% من مبيعات آيفون، لذا فإن وضع تطبيق التراسل ووفقا لما ذكره موقع "pcmag"، قد يلحق الأمر الذي أصدره ترامب الضرر بمبيعات شركة بل في الصين، والتي تمثل نحو 20% من مبيعات آيفون، لذا فإن وضع تطبيق التراسل WeChat ، على قائمة الحظر بمتجر آب ستور يلحق ضررا بالشركة الأمريكية.









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وبالنسبة لشركة أبل، ستنخفض جميع مبيعات هواتف آيفون iPhone في الصين وأجزاء أخرى من آسيا إلى الصفر لأن المستخدمين الصينيين من المحتمل أن يرفضوا شراء الهاتف الذكي إذا قامت آبل بإزالة تطبيق WeChat من متجرها.









من ناحية أخرى، سيكون مستخدمي هواتف أندرويد محصنين ضد قرار الحظر، حيث يسمح نظام تشغيل جوجل لمستخدميه بتحميل تطبيق WeChat على أجهزتهم، مما يلغي الحاجة إلى تحميل التطبيق عبر متجر الشركة الرسمي Google Play المحظور بالفعل في الصين.









ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركة أبل ستتبع أمر ترامب التنفيذي أو ستعترض عليه، ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق، ولكن انتهاك هذا الأمر يهدد بفرض عقوبات على مديري شركة أبل والمديرين التنفيذيين للشركة، وفرض غرامة قدرها مليون دولار واحتمال السجن.