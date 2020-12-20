بسعر خرافى .. شاهد| تسريبات تكشف سعر هاتف Galaxy S21 Ultra

كشفت تسريبات جديدة أسعار هاتف Galaxy S21 Ultra الذى سيتم إطلاقه ضمن سلسلة هواتف Galaxy S21 من شركة سامسونج رسميا يوم 14 يناير المقبل، حيث من المقرر أن تنافس به الشركة هاتفiPhone 12 Pro Max فى المقام الأول لتستطيع تحقق حصة جيدة من المبيعات فى أسواق الهواتف الذكية التى سيطرت عليها هواتف آيفون 12 بعد إطلاقها مؤخرا.





وبحسب موقع XDA Developers فإن هاتف Galaxy S21 Ultra سيأتى بثلاث نسخ هى نسخة 128 و256 و512 جيجا بايت وسيبلغ سعره 1400 يورو أى حوالى 927 . 26 ألف جنيه مصرى وذلك لأصغر نسخة وهى نسخة 128 جيجا بايت.









أما هاتف Galaxy S21 Plus فسيبدأ سعره من 1050 يورو أى حوالى 195 . 20 ألف جنيه مصرى، أما هاتف Galaxy S21 وهو الأرخص فى المجموعة فسيبدأ سعره من 849 يورو أى حوالى 330 . 16 ألف جنيه مصرى.





وسيأتى هاتف Galaxy S21 Ultra بشاشة كبيرة قياس 6.8 بوصة ، مع معدل تحديث الشاشة 144 هرتز، وسيدعم تسجيل الفيديو بمعدل 240 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وتسجيل فيديوهات بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.





وستأتى كاميرات هاتف Galaxy S21 Ultra بمستشعرات من نوع telephoto تستخدم زووم 3x و 10x مع خاصية التثبيت البصرى، بالإضافة إلى وجود كاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل، وبمستشعر HM1 ، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل.





وسيحتوى هاتف Galaxy S21 Ultra على بطارية 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، التى تجعل الهاتف يشحن بنسبة 97 % فى 30 دقيقة فقط، كما أن الهاتف سيعمل بمعالج Exynos 2100 حيث سيكون الهاتف هو أول هاتف يستخدم هذا المعالج من سامسونج، ونظام تشغيل أندرويد 11 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.0.



