سعر خرافي .. تخفيض كبير على تابلت Galaxy Tab A8 من سامسونج .. تفاصيل

تتميز أجهزة التابلت من فئة A من شركة سامسونج بعدد من المزايا الكبيرة منها القدرات والأداء الجيد الذى تقدمه هذه الأجهزة بالإضافة إلى سعرها المناسب بالنسبة للعديد من المستخدمين، وتم تخفيض سعر جهاز التابلت Galaxy Tab A8 إلى أدنى سعر له منذ إطلاقه العام الماضى.





وحسب موقع Tech Radar فإن جهاز التابلت Galaxy Tab A8 من سامسونج قد تم تخفيضه إلى 109 جنيه استرلينى أى ما يعادل حوالى 2313 جنيه مصرى بعد أن كان سعره 139 جنيه استرلينى، وذلك للنسخة الصادرة بمساحة تخزين 32 جيجا بايت أى حوالى 30 جنيه استرلينى تعادل حوالى 636 جنيه مصرى.









وجاء Galaxy Tab A8 بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، بدلا من 2 ميجابكسل في الطراز السابق، كما يأتى بشاشة قياس 8.4 بوصة بدقة 1920×1080 بكسل بدلا من سابقه 1280×800 بكسل.





ويعمل جهاز التابلت Galaxy Tab A8 بمعالج ثمانى النواة، كما يحتوى على بطارية سعة 5000 مللي أمبير فى الساعة مع هيكل نحيف وصغير الحجم. بدعم شبكات الجيل الرابع LTE.





ويمكن الاضطلاع على عرض تخفيض Galaxy Tab A8 على هذا الرابط





وكان تم تخفيض هاتف Galaxy S10 Plus حيث أصبح سعره 550 دولار أمريكى أى يعادل حوالى 8623 جنيه مصرى، بعد أن كان سعره 850 دولار أى يعادل حوالى 327 . 13 ألف جنيه مصرى، بتخفيض 300 دولار أى حوالى 4700 جنيه مصرى، ما يقرب من 35 % ، وبذلك يصبح أرخص من Galaxy S20 FE الذى يعتبر أرخص هاتف فلاج شيب من سامسونج.











