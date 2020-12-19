تسريبات تكشف صدور سامسونج Galaxy S21 Ultra بـ 6 كاميرات

كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Galaxy S21 Ultra التى ستصدره شركة سامسونج يوم 14 يناير المقبل، الذى يأتى ضمن سلسلة هواتف Galaxy S21، سيأتى ب 6 كاميرات خلفية، وبذلك يعتبر أول هاتف فى العالم يحصل على مثل هذا العدد من الكاميرات.





وأكد موقع WinFuture التقنى الذى كشف حصول هاتف Galaxy S21 Ultra على 6 كاميرات خلفية أن سامسونج تريد منافسة كاميرات هاتف iPhone 12 Pro Max بقوة التى تعتبر أفضل كاميرا فى الهواتف فى العالم حتى الآن.









وستأتى كاميرات هاتف Galaxy S21 Ultra بمستشعرات من نوع telephoto تستخدم زووم 3x و 10x مع خاصية التثبيت البصرى، بالإضافة إلى وجود كاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل، وبمستشعر HM1 ، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل.





وسيأتى هاتف Galaxy S21 Ultra بشاشة كبيرة قياس 6.8 بوصة ، مع معدل تحديث الشاشة 144 هرتز، وسيدعم تسجيل الفيديو بمعدل 240 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية ، وتسجيل فيديوهات بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.



