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تكنولوجيا

تسريبات تكشف إمكانات عملاق الفئة المتوسطة Redmi Note 9T من شاومى.. مواصفات

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:05 ص
تسريبات تكشف إمكانات
تسريبات تكشف إمكانات عملاق الفئة المتوسطة Redmi Note 9T
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ندى على
كشفت تسريبات عددا من المواصفات التى سيأتى بها هاتف Redmi Note 9T عملاق الفئة المتوسطة، والذى من المقرر أن تطلقه شركة شاومى الصينية خلال الأسابيع القادمة، بعدما تم اعتماده من عدد من وكالات الهواتف فى الصين. 

بحسب موقع  Gizmochina فإن هاتف Redmi Note 9T سيأتى بشاشة قياس 6.53 بوصة من نوع LCD وبجودة +FHD ، مع نوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى ، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومعدل تحديث 90 هرتز. 


وتأتى كاميرات هاتف Redmi Note 9T ب 3 كاميرات خلفية بتصميم دائرى مماثل لهاتف Note9 Pro 5G ، حيث ستكون الكاميرا الأساسية دقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا بزاوية عريضة دقة 8 ميجا بيكسل، مع كاميرا ابمستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل. 

ويعمل هاتف Redmi Note 9T بمعالج من نوع Dimensity 800U ، مع ذاكرة وصول عشوائى من نوع LPPDR4x ، وبطاقة للتخزين الداخلي من نوع  UFS 2.1، وفتحة MicroSD  قابلة للتوسعة، كما سيعمل الهاتف بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G . 

ويحتوى هاتف Redmi Note 9T على بطارية سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة تدعم  الشحن السريع بقوة 22.5 واط، مع بلوتوث و نظام GPS ، و Wi-Fi و وتقنيات SA / NSA للاتصال.  

وكان هاتفRedmi Note 9 Pro  الذى تم إطلاقه فى شهر نوفمبر الماضى، قد جاء شاشة قياس 6.67 بدقة عرض Full HD Plus، ومعدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، و كاميرا أساسية رباعية بدقة 108 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 16 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو و إلتقاط صور السيلفي. 

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