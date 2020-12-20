الأول مفاجأة.. أفضل 5 هواتف فلاج شيب في 2020

يعد اختيار وشراء الهواتف الذكية من فئة الفلاج شيب هى الأصعب على الإطلاق، حيث تتشابه الهواتف من هذه الفئة فى المواصفات من حيث حجم الشاشة ودقة الكاميرات والبطارية وأداء المعالجات وحتى الفئة السعرية تكون متقاربة للغاية، وتكون الاختلافات بسيطة ويصعب التفرقة بين أفضل هواتف الفلاج شيب فى كل عام.









وبحسب موقع GSMArena فإن هناك عددًا من هواتف الفلاج شيب أو الهواتف الرائدة التى صدرت فى عام 2020 يمكن للمستخدمين الاختيار من بينها ومقارنة الفروقات، وحصر الموقع أفضل 5 هواتف فلاج شيب فى 2020 اعتمادا على إمكاناتها من خلال هذا الترتيب:













المركز الأول : هاتف Galaxy S20 Ultra من سامسونج









يمتاز هاتف Galaxy S20 Ultra بشاشة ضخمة ممتازة و بدقة عالية و معدل تحديث 120 هرتز، وبمقاس 6.9 بوصة، وكاميرا أساسية رباعية بدقة 108 و 48 و 12 و 0.3 ميجابيكسل، مع زووم تقريب بصري حتى 100 مرة، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل، معالج ثمانى النواة من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 بقوة 2.73 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائية رام سعتي 12 و 16 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعات 128 و 256 و 512 جيجابايت، و بطارية عملاقة سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع USB-C بقوة 45 واط، و شاحن لاسلكي بقوة 15 واط.





المركز الثانى : هاتف iPhone 12 Pro Max من آبل









ويأتى هاتف هاتف iPhone 12 Pro Max ب 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، مع فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات، ويعمل هاتف iPhone 12 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A14 Bionic بمعالج سداسى النواة، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.





المركز الثالث : هاتف Galaxy S20 FE من سامسونج









ويحتوى هاتف Galaxy S20 FE على شاشة مسطحة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة وبدقة 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وثلاث كاميرات خلفية بعدسة رئيسية دقة 12 ميجابكسل و8 و 12 ميجابيكسل إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وبطارية تأتى بقدرة 4000 مللى أمبير، مع شحن سريع بقدرة 25 واط للشحن السلكى و 15 واط للشحن اللاسلكى، ومعالج من نوع Samsung Exynos 990 .





المركز الرابع : هاتف OnePlus 8T من وان بلس









وجاء هاتف OnePlus 8T بشاشة من نوع Fluid AMOLED بقياس 6.55 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية بالإضافة إلى دعم تقنية +HDR10، و4 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل والثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 16 ميجابكسل مع ، والثالثة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 5 ميجابكسل والكاميرا الرابعة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، ومعالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 865، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، وبطارية بسعة 4,500 مللي أمبير في الساعة ، مع شحن سريع بقوة 65 واط .





المركز الخامس : هاتف Mate 40 Pro من هواوى









جاء هاتف Mate 40 Pro بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.76 بوصة وبدقة 1344 × 2772 بكسل، وبمعدل تحديث للشاشة قدره 90 هرتزافي الثانية، مع 4 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل قادرة على تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وكاميرا ثانية بزاوية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل، والثالثة 8 ميجابكسل، والرابعة بدقة 12 ميجابكسل والتي تقدم تكبير 3x، ومعالج من نوع Kirin 9000 مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، وبطارية بسعة 4.400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط.



