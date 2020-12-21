تؤدى لاختراقك في ثوان.. 3 أخطاء شائعة مدمرة لهاتفك الذكي

يستغرق استخدام الهواتف الذكية معظم أوقات اليوم حيث يتراوح وقت استخدامها فى اليوم ما بين 5 ساعات و 8 ساعات لمعظم المستخدمين، سواء فى التصفح على الإنترنت أو المكالمات و وإنجاز المهام اليومية المختلفة أو اللعب و قضاء الوقت على التطبيقات المختلفة، وأثناء عمل ذلك أحيانا نقوم ببعض الأخطاء المدمرة للهاتف





وبحسب موقع Lifehacker فإن هناك عدد من الأخطاء الشائعة والتى نفعلها باستمرار ولكن دون إدراك منا لمخاطرها التى من الممكن أن تسبب اختراق هواتفنا فى ثوانى معدودة، ولذلك يجب الحذر من مثل هذه الأخطاء التى يتعامل معها البعض على أنها أشياء عادية :









1- استخدام وصلة USB فى الشحن و نقل الملفات

وعند القيام بتوصيل USB لشحن الهاتف أو نقل الملفات من جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب تقوم USB بنقل المعلومات من جهاز لآخر وبالتالى إذا كان هناك فيروس خطير على أحد الجهازين ، فإن ذلك يجعل الفيروس ينتقل إلى الجهاز الآخر وغالبا ما يكون ذلك بعدم علم المستخدم.





2- الموافقة على أذونات التطبيقات

ومن المعروف أن التطبيقات تقوم بارسال الاذونات على الهواتف الذكية لاستعمال الصور و الفيديوهات وكذلك ارسال الاعلانات وويعمل هذ ا على تدمير الهاتف على المدى الطويل حيث أن حيث تقوم التطبيقات باختراق الهواتف عن طريق هذه الاذونات التى من الممكن أن تحتوى على فيروسات .





3- الدخول على الإعلانات والمواقع الغريبة و الغير موثوقة

وأحيانا يقوم المستخدمون بتحميل شئ معين على بعض المواقع التي تحتوى على إعلانات غريبة وغير موثوقة المصدر والتى يمكن أن تؤدى إلى اختراق الهاتف عند القيام بفتح الإعلان، ويجب حظر كل الإعلانات التى تظهر عند البحث عن شئ على الإنترنت، لأن بعض الإعلانات قد يحتوى على روابط خبيثة تدمر الهاتف.



