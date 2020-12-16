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تكنولوجيا

بعد أزمة تيليجرام .. أفضل تطبيقات مراسلة بديلة وآمنة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
أفضل تطبيقات مراسلة
أفضل تطبيقات مراسلة بديلة لتيليجرام
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ندى على
فى الأيام الماضية، أثارت خاصية People Nearby فى تطبيق المراسلة Telegram  تيليجرام، قلقا كبيرا بين المستخدمين، حيث تظهر الخاصية الأشخاص الموجودين على مقربة من المستخدم حسب الموقع الجغرافى، مما يعد تهديدا كبيرا للمستخدمين وخصويتهم. 

وبحسب موقع  فإن تطبيق تيليجرام من المفترض أنه أحد تطبيقات المراسلة التى توفر أمانا كبيرا بين المستخدمين، ولكن بالنظر لخاصية People Nearby فإنها تعرض بيانات المستخدمين للخطر، ومن الأفضل استخدام تطبيقات بديلة، وإليك أفضل تطبيقات آمنة بديلة لتيليجرام :


تطبيق Signal

يدعم تطبيق المراسلة Signal، ميزة التشفير من طرف إلى طرف، على نظامي التشغيل أندرويد وios، إلى جانب سهولة الاستخدام يدعم النظام الأساسي للتطبيق المكالمات الصوتية والمرئية، على غرار تيليجرام.

ويقدم  تطبيق Signal أيضا ميزة الرسائل الذاتية الاختفاء، حيث يتيح لك تعيين المدة الزمنية للحذف التلقائي، والتي تعد أكثر أمانا من خاصية تيليجرام.

تطبيق Threema

يقدم تطبيق Threema، أكثر ميزات الخصوصية والأمان في تطبيقات المراسلة، حيث لا يقوم بجمع بيانات المستخدم كما تفعل تطبيقات المراسلة الأخرى، بالإضافة إلى أن جميع الاتصالات مشفرة من طرف إلى طرف.

ويعمل تطبيق  Threema، على حفظ وتخزين قوائم الاتصال الخاصة بك ومعلومات المجموعات في هاتفك فقط، وليس في خوادمه عبر الإنترنت، ومع خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء تحذف الرسائل بمجرد تسليمها للمستقبل بمجرد مغادرة الدردشة.

تطبيق Viber

ويمنح التطبيق Viber ميزة رائعة وهى ميزة الرسائل ذاتية التدمير، وهو أول تطبيق يطلق هذه الخاصية لمستخدميه الذين يبلغ عددهم حوالى 1 مليار مستخدم، كما يحافظ على معلومات المستخدمين، خاصة معلومات الموقع ولا يقوم بمشاركتها مع أحد، مع إضافة خاصية التشفير من طرف لطرف. 

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