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تكنولوجيا

بـ 5000 جنيه.. أفضل هواتف أوبو فى 2020

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
ب 5000 جنيه.. أفضل
ب 5000 جنيه.. أفضل هواتف أوبو فى 2020
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ندى على
يمثل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية خاصة هواتف الفلاج شيب التى تتميز بقدراتها الكبيرة عائقا كبيرا عند شراء هاتف جيد بإمكانات قوية فى البطارية والمعالج وتقدم كاميراته أداء جيدا إلا أن هنالك عدد من شركات هواتف الأندرويد مثل أوبو وشاومى التى تقدم هواتف بقدرات كبيرة مع أسعار مناسبة. 

وبحسب موقع Android Central فإن أوبو تصدر هواتف بإمكانات تضاهى الهواتف الكبيرة مثل البطارية التى تتجاوز سعتها 4000 مللى أمبير و تقدم كاميرات بدقة عالية، تحت فئة A وغلى جانب هذه القدرات تتميز أيضا بالسعر المناسب، وفيما يلى أفضل هواتف أوبو من فئة 5000 جنيه مصرى. 


هاتف  Oppo A92s 

ويأتى بقياس 6.57 بوصة ، من نوع LCD و معدل سرعة تحديث ب 120 هرتز فى الثانية، ويحتوى على 6 كاميرات، كاميرتين سيلفى بدقة 16  و 2 ميجا بيكسل ، أما الكاميرات الخلفية 4 كاميرات الأساسية بدقة 48 و 8  و 2 و 2 ميجا بيكسل وبطارية قدرة 4000 مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، ومعالج من نوع Dimensity 800 SoC ، ونسختين من ذاكرة الوصول العشوائى والذاكرة الداخلية 128/6 و 256/8 ، وسعر  يبدأ من 310 دولار  أمريكي أ ى ما يعادل حوالى 4.880 جنيها مصرىا.  

هاتف Oppo A72 5G 
ويأتى بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصة وبدقة +FHD، مع قارئ بصمة الإصبع تحت الشاشة، وكاميرا سيلفى بدقة 32 ميجابكسل، و4 كاميرات خلفية، الرئيسية 48 مع  8 و 2  و 2 ميجابكسل، ومعالج من نوع Snapdragon 765G، وبطارية بسعة 4025 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، وبسعر 4548 جنيها مصريا. 

هاتف Oppo A73 5G  
وجاء الهاتف شاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، بدقة FHD +، وبمعدل تحديث للشاشة بتردد 90 هرتز في الثانية، مع كاميرا سيلفى بدقة 8 ميجابيكسل، و 3 كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 16 مع كاميرات  8 و 2 ميجابيكسل، وبطارية سعة  4040 مللى أمبير في الساعة، ومعالج من نوع Dimensity 720 مع ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت،وسعر 5,496 جنيها مصريا. 

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