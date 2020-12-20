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تكنولوجيا

تفوق على iPhone 6 .. هاتف iPhone 12 يحقق مبيعات قياسية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:01 م
هاتف iPhone 12 يحقق
هاتف iPhone 12 يحقق مبيعات قياسية
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ندى على
حقق هاتف iPhone 12 مبيعات قياسية بزيادة تتراوح بين 20 إلى 30 % مقارنة مع الاصدارات السابقة، وذلك منذ إطلاقه فى منتصف أكتوبر الماضى، وهو الأمر الذى دفع شركة آبل الأمريكية إلى الطلب من الموردين بامدادها بما يقرب من 96 مليون وحدة ، نظرا للطلب الشديد على الهاتف. 

وبحسب تقرير من شركة Nikkei Asia فإن مبيعات هاتف iPhone 12 دفعت آبل إلى اتخاذ قرارات لزيادة أعداد هواتفها فى الأسواق وطلب معدات جديدة، حتى تستطيع الوصول إلى أكثر من 230 مليون وحدة من هواتف آيفون للعام القادم 2021 . 


وعلى الرغم من آبل تواجه أزمة كبيرة فى المعدات والمكونات الأساسية الخاصة بهواتف آيفون بسبب تفشى فيروس كورونا كوفيد- 19 إلا أن الطلب القياسي على هاتف iPhone 12 يليه iPhone 12 Pro Max وiPhone 12 Pro جعلها تأمل فى زيادة إنتاجها بزيادة قدرها 20 % عن عام 2019 الذى أصدرت فيه هواتف iPhone 11 . 

ومن المتوقع بشكل كبير أن تكتسح مبيعات هاتف iPhone 12  مبيعات  هواتف iPhone 6 التى تعتبر السلسلة الأكثر مبيعا فى تاريخ هواتف آيفون، فيما تعتبر مبيعات هاتف iPhone 12 mini الأسوأ فى سلسلة هواتف آيفون 12. 

كان هاتف iPhone 12 mini حصل على تصنيف أسوأ هاتف فى سلسلة هواتف آيفون الحديثة، من قبل مقيمى الهواتف الذكية فى مجلة PCMag الأمريكية  لاحتوائه على عدد من العيوب منها الشاشة الصغيرة والسعر المرتفع. 
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