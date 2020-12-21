ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لا تشتر هواتف Galaxy Note 20 وانتظر إصدار Galaxy S21.. سامسونج تعلن مفاجأة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:41 ص
سامسونج تفجر مفاجأة
سامسونج تفجر مفاجأة بشأن هواتف Galaxy S21
Advertisements
ندى على
كشف تقارير أن هواتف Galaxy S21 القادمة من شركة سامسونج، والتى من المقرر إصدارها رسميا يوم 14 يناير المقبل، ستأتى مع القلم الذكى S Pen ، الذى يصدر بالأساس مع سلسلة هواتف Note ، والذى يعتبر علامة مميز لها، كما أنه من المحتمل أن تكون سلسلة  Galaxy Note 20  ،التى تم إصدارها منذ شهور قليلة، هى الأخيرة من نوعها مع الشركة. 

وبحسب موقع Tech Radar فإنه وفقا لرئيس قسم الاتصالات في شركة سامسونج ، TM Roh ، فإن الشركة تولي اهتماما للجوانب المفضلة لدى الأشخاص في تجربة Galaxy Note وهي متحمسة لإضافة بعض ميزاتها المفضلة إلى الهواتف الأخرى.


وعلى الرغم من أن هذا لا يؤكد صراحة أن سلسلة Galaxy S21 ستأتى مع قلم S Pen ، لكنها تشير إلى ذلك بشدة، حيث يعتبر قلم S Pen هو العامل المميز الرئيسي لسلسة Galaxy Note، كما يتطابق هذا التصريح مع عدد من التسريبات الأخرى. 

وفقا للموقع فإنه إذا تم إصدار هواتف Galaxy S21 مع القلم الذكى S Pen فإنه لا حاجة لشراء هواتف  Galaxy Note 20 الذى تم إصدارها فى شهر أغسطس الماضى، حيث من المعروف أن ما يميز السلسلة هو القلم الذكى S Pen كما أن سعر سلسلة S أرخص بكثير من سلسلة Note . 

لذلك ليس هناك حاجة لشراء هواتف Galaxy Note 20 والانتظار حتى يتم إطلاق هواتف Galaxy S21 فى منتصف يناير المقبل كما أعلنت الشركة. 

ومن المحتمل أن هاتف Galaxy S21 Ultra سيأتى بثلاث نسخ هى نسخة 128 و256 و512  جيجا بايت وسيبلغ سعره 1400 يورو أى حوالى 927 . 26 ألف جنيه مصرى وذلك لأصغر نسخة وهى نسخة 128 جيجا بايت. 

أما هاتف Galaxy S21 Plus فسيبدأ سعره من 1050 يورو أى حوالى 195 . 20 ألف جنيه مصرى، أما هاتف Galaxy S21 وهو الأرخص فى المجموعة فسيبدأ سعره من 849 يورو أى حوالى  330 . 16 ألف جنيه مصرى. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ميزة جديدة يقدمها هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra قريبا

مفاجأة صادمة.. سامسونج لن تصدر هذه الهواتف العام القادم

سعر ومواصفات هاتف Galaxy Z Fold3 القابل للطي من سامسونج

أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تخفض أسعار Galaxy Note 20 و Ultra.. وأفضل شواحن لهواتف آيفون

مفاجأة جديدة في هواتف Galaxy S21 من سامسونج

قبل إطلاقها بأسابيع .. كل ما تريد معرفته عن هواتف Galaxy S21 ..شاهد

ترشيحاتنا

بفستان ملفت.. ميرهان حسين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

قناة السويس تخفض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في دمياط

طيران الإمارات تعلق رحلاتها بعد إعلان السعودية

ما يقارب 20% من النزلاء.. تفشي فيروس كورونا في السجون الأمريكية

Advertisements

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تاريخ طراز أوكتافيا الأكثر مبيعا في تاريخ سكودا

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020

بحضور زوار مصريين وأجانب.. شاهد تعامد الشمس على معبد الكرنك