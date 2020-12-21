لا تشتر هواتف Galaxy Note 20 وانتظر إصدار Galaxy S21.. سامسونج تعلن مفاجأة

كشف تقارير أن هواتف Galaxy S21 القادمة من شركة سامسونج، والتى من المقرر إصدارها رسميا يوم 14 يناير المقبل، ستأتى مع القلم الذكى S Pen ، الذى يصدر بالأساس مع سلسلة هواتف Note ، والذى يعتبر علامة مميز لها، كما أنه من المحتمل أن تكون سلسلة Galaxy Note 20 ،التى تم إصدارها منذ شهور قليلة، هى الأخيرة من نوعها مع الشركة.





وبحسب موقع Tech Radar فإنه وفقا لرئيس قسم الاتصالات في شركة سامسونج ، TM Roh ، فإن الشركة تولي اهتماما للجوانب المفضلة لدى الأشخاص في تجربة Galaxy Note وهي متحمسة لإضافة بعض ميزاتها المفضلة إلى الهواتف الأخرى.









وعلى الرغم من أن هذا لا يؤكد صراحة أن سلسلة Galaxy S21 ستأتى مع قلم S Pen ، لكنها تشير إلى ذلك بشدة، حيث يعتبر قلم S Pen هو العامل المميز الرئيسي لسلسة Galaxy Note، كما يتطابق هذا التصريح مع عدد من التسريبات الأخرى.





وفقا للموقع فإنه إذا تم إصدار هواتف Galaxy S21 مع القلم الذكى S Pen فإنه لا حاجة لشراء هواتف Galaxy Note 20 الذى تم إصدارها فى شهر أغسطس الماضى، حيث من المعروف أن ما يميز السلسلة هو القلم الذكى S Pen كما أن سعر سلسلة S أرخص بكثير من سلسلة Note .





لذلك ليس هناك حاجة لشراء هواتف Galaxy Note 20 والانتظار حتى يتم إطلاق هواتف Galaxy S21 فى منتصف يناير المقبل كما أعلنت الشركة.





ومن المحتمل أن هاتف Galaxy S21 Ultra سيأتى بثلاث نسخ هى نسخة 128 و256 و512 جيجا بايت وسيبلغ سعره 1400 يورو أى حوالى 927 . 26 ألف جنيه مصرى وذلك لأصغر نسخة وهى نسخة 128 جيجا بايت.





أما هاتف Galaxy S21 Plus فسيبدأ سعره من 1050 يورو أى حوالى 195 . 20 ألف جنيه مصرى، أما هاتف Galaxy S21 وهو الأرخص فى المجموعة فسيبدأ سعره من 849 يورو أى حوالى 330 . 16 ألف جنيه مصرى.



