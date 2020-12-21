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تكنولوجيا

أفضل هواتف ذكية بتقنية الجيل الخامس فى مصر والسعودية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:06 ص
أفضل هواتف ذكية بتقنية
أفضل هواتف ذكية بتقنية الجيل الخامس فى مصر والسعودية
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ندى على
يعتبر العام الحالى 2020 هو عام الهواتف الذكية حيث صدرت فيه أول هواتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، والتى ستمثل طفرة كبيرة فى سرعة الإنترنت عند تطبيق التقنية فى معظم دول العالم، كما تميزت هواتف آيفون 12  التى صدرت مؤخرا بهذه التقنية حيث تعتبر أول هواتف آيفون تصدر بتقنية 5G . 

واستطاعت شركة سامسونج بإصدار عدد كبير من الهواتف الرائدة بهذ التقنية، حيث تصدرت هواتفها معظم هواتف الأندرويد بتقنياتها وقدراتها الكبيرة إلى جانب الحصول على تقنية 5G ، كما استطاعت عدد من الشركات مثل وان بلس وشاومى التنافس بهواتف رائدة صادرة بتقية 5G ، وفيما يلى أفضل هواتف 5G  يمكن شرائها فى مصر والسعودية


هاتف iPhone 12 Pro Max 

ويأتى هاتف iPhone 12 Pro Max ب 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، تدعم التصوير بتقنية 4K، مع فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات، ويعمل هاتف iPhone 12 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A14 Bionic بمعالج سداسى النواة، يدعم تقنية 5G مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

هاتف Galaxy Note 20 Ultra

يمتاز هاتف Galaxy S20 Ultra بشاشة ضخمة ممتازة و بدقة عالية و معدل تحديث 120 هرتز، وبمقاس 6.9 بوصة، وكاميرا أساسية رباعية بدقة 108 و 48 و 12 و 0.3 ميجابيكسل، مع زووم تقريب بصري حتى 100 مرة، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل، معالج ثمانى النواة من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 يدعم تقنية 5G وبقوة 2.73 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائية رام سعتي 12 و 16 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعات 128 و 256 و 512 جيجابايت، و بطارية عملاقة سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع USB-C بقوة 45 واط، و شاحن لاسلكي بقوة 15 واط. 

هاتف Galaxy S20 

جاءت شاشة هاتف Galaxy S20 بقياس 6.2 بوصة من نوع AMOLED  وتحتوى على Dynamic AMOLED 2X ، كما يأتى الهاتف بثلاث كاميرات الخلفية الأساسية  كاميرا  12 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة telephoto  64 ميجا بيكسل، وعدسة بزاوية واسعة 12 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى 10 ميجا بيكسل، وبطارية  تأتى بقدرة 4000 مللى أمبير، مع شحن سريع بقوة 25 واط للشحن السلكى و 15 واط للشحن اللاسلكى ، ومعالج Samsung Exynos 990  يدعم تقنية 5G من نوع 8 جيجا بايت رام. 
  
هاتف OnePlus 8 Pro 

يأتى بشاشة منحنية من الجانبين، من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة ، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية ، ويحتوي على 4كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 ، وكاميرا بدقة 2 ميجا بيكسل ، أما  الكاميرا الثالثة 16 ميجابكسل، وتأتى كاميرا السيلفى ب 16 ميجابكسل ، مع معالج Snapdragon 865 5G 990  يدعم تقنية 5G  و بطارية 4510 مللى أمبير، ويتميز بخاصية تجعله متفرد في عالم الهواتف الذكية وهى أنه يأتى بخاصية الشحن اللاسلكى بسعة 30 واط الامر الذى يجعله يشحن الهاتف بنسبة 50% في 30 دقيقة فقط. 

هاتف Xiaomi Mi 10T Pro 

يأتى بشاشة قياس 6.67 بوصة ، مع معدل تحديث للشاشة 144 هرتز ، وهو أسرع معدل للشاشة يأتى في أى هاتف على الإطلاق، حيث أن أسرع موجود هو 120 هرتز،   ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبث في جانب الهاتف، وكاميرات خلفية دقة 108 ميجابكسل و 13 و 13 و 5 ميجا بيكسل،  ومعالج من نوع معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 865 يدعم تقنية 5G  وببطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة  30 واط .

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