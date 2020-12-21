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تكنولوجيا

بشاشة منحنية وزجاج واق.. صور جديدة تكشف قدرات هواتف Xiaomi Mi 11

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:11 ص
صور جديدة تكشف قدرات
صور جديدة تكشف قدرات هواتف Xiaomi Mi 11
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة عددا من الصور لشاشة هواتف Xiaomi Mi 11  التى ستصدر بشكل منحنى من جميع الجوانب، كما ستصدر بنوع من الزجاج الواقى، مع ثقب فى أعلى يمين الشاشة، ولكن ذلك إلى جانب الكاميرا التى ستصدر بتقنية تحت الشاشة . 

وبحسب موقع Gizmochina فإن الصور تظهر أن شاشة الهواتف  تأتى من نوع شاشة Samsung 2K AMOLED من تصنيع شركة سامسونج بجودة +QHD ، كما يبلغ  قطر يبلغ 171.77 مم ، مع دقة عرض 2K مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية. 



Xiaomi Mi 11

وستأتى  كاميرات هواتف Xiaomi Mi 11 على  أربع كاميرات خلفية الرئيسية على شكل دائرى من الخلف حيث كشفت التسريبات أنه من المحتمل أن تأتى كاميرا هاتف Mi 11 Pro بدقة 200 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرات بدقة 50  ميجا بيكسل بمستشعر للزاوية العريضة، مع مستشعر آخر للتكبير دقة 12 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى أن الكاميرات ستأتى بتقنية HDR لاختيار أفضل صورة، وكذلك تقنية SDR للفيديو.  

Mi 11 üvegfólia látott napvilágot - Hello Xiaomi

وستحتوى هواتف Xiaomi Mi 11 على  سعة بطارية فعلية حوالى  4780 مللى أمبير و4970 مللى أمبير في الساعة، بينما من المتوقع أن تكون السعة النموذجية حوالي 5000 مللى أمبير في الساعة. 
Alleged Mi Mix 4 tempered glass surfaces online, no sign of a notch | InChina.techto launch at the end of this month,

وستعمل هواتف Xiaomi Mi 11 بمعالج من نوع معالج Snapdragon  888 وهى أول معالجات من نوعها فى هواتف شاومى، حيث تتمتع بقدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، حيث سيقدم كفاءة فى استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.

Alleged Mi Mix 4 tempered glass surfaces online, no sign of a notch | InChina.tech
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