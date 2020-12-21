شاهد .. سامسونج تنشر الصور الرسمية لألوان هواتف Galaxy S21.. مواصفات وأسعار

قامت شركة سامسونج بتسريب عدد من الصور الرسمية الجديدة لهواتفها القادمة Galaxy S21 التى ستعلن عنها رسميا فى 14 يناير المقبل،

وتظهر الصور شكل وتصميم هواتف Galaxy S21 التى ستكون عبارة عن 3 هواتف هى Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra .









وحسب موقع GSMArena فإن الصور تظهر الألوان الأربعة التى ستنطلق بها الهواتف وهى الأبيض و الأسود والوردى والبنفسجى، مع مظهر متناسق وحواف نحيفة جدا مع كاميرا بتقنية تحت الشاشة.

















وسيأتى هاتفا Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED ، فيما سيأتي هاتف Galaxy S21 Ultra بشاشة أكبر 6.9 بوصة، مع معدل تحديث قدره 120 هرتز ، وجودة 1440 بيكسل.









وستحتوى هواتف Galaxy S21 على 4 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع Penta وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا فائقة الدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرتين زووم بدقة 10 بمستشعر ISOCell Vizion 3D ToF احداها بدقة 64 ميجابكسل ، وفلاش LED ، مع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل.