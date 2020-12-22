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تكنولوجيا

بكاميرات سينمائية فائقة الدقة.. تسريبات تكشف قدرات الكاميرا فى هواتف OnePlus 9

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
تسريبات تكشف قدرات
تسريبات تكشف قدرات الكاميرا فى هواتف OnePlus 9
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة القدرات التى ستأتى بها كاميرات هواتف OnePlus 9  من شركة وان بلس الصينية، والتى ستقوم بتصنيعها شركة Leica الألمانية الرائدة فى صناعة الكاميرات، والتى ستقدم تقنيات تستخدم لأول مرة فى كاميرات هواتف أندرويد. 

وبحسب موقع Gizmochina التقنى فإن هواتف OnePlus 9 ستأتى ب 4 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 50  ميجابيكسل ذات رؤية فائقة مع فتحة عدسة f / 1.9، وكاميرا سينمائية بدقة 20 ميجابيكسل، وكاميرا بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة عدسة  f / 1.8 و كاميرا تليفوتوجرافي بدقة  12ميجابيكسل مع مستشعر OIS و ضبط تلقائي للصورة وفتحة f / 3.4، أما الكاميرا الرابعة فستكون بدقة  12ميجابيكسل أيضا مع فلاش LED. 


أما بالنسبة لشكل الكاميرات فهو عبارة عن كتلة كاميرا مستطيلة الشكل مكتنزة، مع كاميرا سيلفى عبارة عن كاميرا تحت الشاشة لأول مرة مع هواتف وان بلس، بالإضافة إلى معدل تحديث كبير، وهو 144 هرتز يسمح بمشاهدة الأفلام ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى تقديم مستوى عال جدا من مماسة الألعاب الثقيلة على الهاتف.   

وستحتوى بطارية هواتف OnePlus 9 على بطارية من المتوقع أنها ستكون بسعة  أكبر من 5000 مللى أمبير، وستدعم الشحن اللاسلكي بقوة  40 وات بالإضافة إلى الشحن السلكي قدرة  65 وات، مما سيساعد الهواتف على شحن البطارية كاملة فى أقل من 30 دقيقة، مع منفذ شحن من نوع USB-C. 

وستعمل هواتف OnePlus 9  بمعالج Snapdragon 888 الجديد مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 256 و512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 8 و12 جيجا بايت مع نظام التشغيل أندرويد 11.  


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