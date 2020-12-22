ينافس iPhone 12 Pro Max.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Galaxy Note20 Ultra.. صور

يعتبر هاتف Galaxy Note20 Ultra واحدا من أفضل هواتف الأندرويد فى العام الحالى 2020، وينافس بشكل أساسي هاتف iPhone 12 Pro Max ، حيث كانت شركة سامسونج سخرت من هواتف آيفون 12 بنشرها عددا من مزايا الهاتف التى يستطيع التفوق على هواتف آيفون 12، حيث إن الهاتف يصدر بشاحن كما يحتوى على معدل تحديث الشاشة 120 هرتز.











وبحسب موقع Tom's Guide، فإن هاتف Galaxy Note20 Ultra يتميز بعدد كبير من الإمكانات والقدرات التى قلما تتواجد فى هاتف واحد فعلى الرغم من أن سعره مرتفع، وهذا حال كل الهواتف الرائدة، إلا أن هناك هواتف بسعر مرتفع أيضا ولكنها بإمكانات أقل من هاتف Galaxy Note20 Ultra، حيث إذا ما قارناه بهواتف آيفون 12 فإنه يقدم أيضا بطارية بسعة أعلى وعلى الرغم من أداء هواتف آيفون 12 أعلى ولكن تعتبر البطارية ضعيفة بسعة ضعيفة جدا، وفيما يلى مواصفات هاتف Galaxy Note20 Ultra وسعره فى مصر:

















شاشة هاتف Galaxy Note20 Ultra









يأتى Galaxy Note20 Ultra بشاشة قياس 6.9 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو وصور السيلفي، مع سرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية.













كاميرات هاتف Galaxy Note20 Ultra









ويمتلك Galaxy Note20 Ultra كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 108 و12 و12 ميجابيكسل، مزودة بـ 50 زووم بصري، وأخرى أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، مع فلاش LED قوي.









بطارية هاتف Galaxy Note20 Ultra



كما يدعم Galaxy Note20 Ultra المقاومة ضد الماء والأتربة بمعيار IP68، مع بطارية سعة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والعكسي بقوة 9 واط، مع منفذ شحن USB-C، وقارئ بصمة أسفل الشاشة نفسها، وبالطبع قلم الـ S Pen المميز لهذه الفئة.







