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تكنولوجيا

رسميا.. شاومي تكشف موعد إطلاق هواتف Xiaomi Mi 11

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:01 م
شاومى تطلق هواتف
شاومى تطلق هواتف Xiaomi Mi 11
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ندى على
أعلنت شركة شاومى رسميا موعد إطلاق هواتفها Xiaomi Mi 11  والتى ستكون عبارة عن هاتفين هما Xiaomi Mi 11 و Xiaomi Mi 11 Pro حيث نشرت الشركة فى بيان لها على صفحتها الرسمية  بموقع Weibo الصينى أن الهواتف سيتم إطلاقها يوم 28 ديسمبر. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف Xiaomi Mi 11  ستكون أول هواتف أندرويد تحصل على معالج معالج Snapdragon 888 الذى أطلقته شركة كوالكوم الأمريكية منذ عدة أيام، حيث يتميز بتقديم أداء عال بالإضافة إلى  توفير كبير فى استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ، كما  يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G  . 


وستأتى هواتف Xiaomi Mi 11 بشاشة بشاشة منحنية من جميع الجوانب،قياس 6.67 بوصة، بجودة +QHD ، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية مع قطر يبلغ 171.77 مم ، مع دقة عرض 2K . 

و ستحتوى كاميرات هواتف Xiaomi Mi 11 على  أربع كاميرات خلفية الرئيسية على شكل دائرى من الخلف حيث كشفت التسريبات أنه من المحتمل أن تأتى كاميرا هاتف Mi 11 Pro بدقة 200 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرات بدقة 50  ميجا بيكسل بمستشعر للزاوية العريضة، مع مستشعر آخر للتكبير دقة 12 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى أن الكاميرات ستأتى بتقنية HDR لاختيار أفضل صورة، وكذلك تقنية SDR للفيديو. 

وستأتى هواتف Xiaomi Mi 11 على  سعة بطارية فعلية حوالى  4780 مللى أمبير و4970 مللى أمبير في الساعة، بينما من المتوقع أن تكون السعة النموذجية حوالي 5000 مللى أمبير في الساعة. 

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