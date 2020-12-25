قبل أيام من إطلاقها.. شاهد الصور الرسمية لهواتف Xiaomi Mi 11

كشفت تسريبات الصور الرسمية لهواتف Xiaomi Mi 11 القادمة من شركة شاومى الصينية، والتى سيتم الإعلان عنها رسميا بعد 3 أيام فى 28 ديسمبر المقبل، حيث كانت قد ظهرت عدة صور فى السابق تظهر تصميم أجزاء محددة فقط من الهاتف.





وبحسب موقع GSMArena فإن هذه الصور هى الصور الرسمية الأولى التى يتم الكشف عنها لهواتف Xiaomi Mi 11 كما أنها أيضا هى أول صور كاملة للهواتف حيث أن معظم الصور التى تم تسريبها فى السابق كانت تظهر شكل الكاميرا فقط أو أعلى شاشة الهواتف أو الجزء الخلفى لها.









وستأتى هواتف Xiaomi Mi 11 بشاشة بشاشة منحنية من جميع الجوانب،قياس 6.67 بوصة، بجودة +QHD ، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية مع قطر يبلغ 171.77 مم ، مع دقة عرض 2K .









وستأتى كاميرات هواتف Xiaomi Mi 11 على أربع كاميرات خلفية الرئيسية على شكل دائرى من الخلف حيث تأتى الكاميرا الأساسية بدقة 108 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرات بدقة 50 ميجا بيكسل بمستشعر للزاوية العريضة، مع مستشعر آخر للتكبير دقة 12 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى أن الكاميرات ستأتى بتقنية HDR لاختيار أفضل صورة، وكذلك تقنية SDR للفيديو.









وستعمل هواتف Xiaomi Mi 11 بمعالج من نوع معالج Snapdragon 888 وهى أول معالجات من نوعها فى هواتف شاومى، حيث تتمتع بقدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، حيث سيقدم كفاءة فى استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.



