بقدرة شحن خارقة.. تسريبات جديدة تظهر تفوق هواتف OnePlus 9 على OnePlus 8

كشفت عدة تسريبات صورا جديدة وعدد من المواصفات لهواتف OnePlus 9 من شركة وان بلس الصينية، والتى ستكون عبارة عن 3 هواتف هى OnePlus 9 و 9 Pro OnePlus و 9E OnePlus والتى من المقر طرحها فى بداية العام المقبل 2021 .





وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف OnePlus 9 ستحتوى على بطارية كبيرة سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة تدعم الشحن السلكى واللاسلكى السريع بقوة 65 واط ، وذلك بعد أن ظرهت تسريبات سابقة أن الهواتف ستحتوى على بطارية 4300 مللى أمبير و شحن سريع 40 واط.













ومن المقرر أن تستطيع هواتف OnePlus 9 أن تكون قاردة على شحن البطارية خلال 40 دقيقة فقط ، عند شحن البطارية من 0 إلى 100 % ، حيث تتفوق على قدرات الشحن فى هواتف OnePlus 8 التى تم اعتبارها من أفضل هواتف الأندرويد والتى جاءت ب بشحن سريع قوة 30 واط فقط.

وتظهر الصور أن هواتف OnePlus 9 ستأتى بشاشة منحنية كبيرة قياس 6.55 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة +FullHD، ونقاء 2400 x 1080 بيكسل، بالإضافة إلى تصنيف IP68 المقاوم للمياه والغبار ، ومعدل تحديث كبير، وهو 144 هرتز يسمح بمشاهدة الأفلام ذات الجودة العالية.





وستحتوى كاميرات هواتف OnePlus 9 ب 4 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجابيكسل ذات رؤية فائقة مع فتحة عدسة f / 1.9، وكاميرا سينمائية بدقة 20 ميجابيكسل، وكاميرا بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 و كاميرا تليفوتوجرافي بدقة 12ميجابيكسل مع مستشعر OIS و ضبط تلقائي للصورة وفتحة f / 3.4، أما الكاميرا الرابعة فستكون بدقة 12ميجابيكسل أيضا مع فلاش LED.





وستعمل هواتف OnePlus 9 بمعالج Snapdragon 888 الجديد مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 256 و512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 8 و12 جيجا بايت مع نظام التشغيل أندرويد 11، مع منفذ شحن من نوع USB-C.