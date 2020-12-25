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تكنولوجيا

بقدرة شحن خارقة.. تسريبات جديدة تظهر تفوق هواتف OnePlus 9 على OnePlus 8

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:22 ص
تسريبات جديدة تظهر
تسريبات جديدة تظهر تفوق هواتف OnePlus 9
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ندى على
كشفت عدة تسريبات صورا جديدة وعدد من المواصفات لهواتف OnePlus 9  من شركة وان بلس الصينية، والتى ستكون عبارة عن 3 هواتف هى OnePlus 9 و 9 Pro OnePlus و 9E  OnePlus والتى من المقر طرحها فى بداية العام المقبل 2021 . 

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف OnePlus 9 ستحتوى على بطارية كبيرة سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة تدعم الشحن السلكى واللاسلكى السريع بقوة 65 واط ، وذلك بعد أن ظرهت تسريبات سابقة أن الهواتف ستحتوى على بطارية 4300 مللى أمبير و شحن سريع 40 واط. 


This could be our first look at the OnePlus 9's design - Android Authority

ومن المقرر أن تستطيع هواتف OnePlus 9 أن تكون قاردة على شحن البطارية خلال 40 دقيقة فقط ، عند شحن البطارية من 0 إلى 100 % ، حيث تتفوق على قدرات الشحن فى هواتف OnePlus 8  التى تم اعتبارها من أفضل هواتف الأندرويد والتى جاءت ب بشحن سريع قوة 30 واط فقط. 
Here's our first look at the upcoming OnePlus 9 Pro
وتظهر الصور أن هواتف OnePlus 9 ستأتى بشاشة منحنية كبيرة قياس 6.55 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة +FullHD، ونقاء 2400 x 1080 بيكسل، بالإضافة إلى تصنيف IP68 المقاوم للمياه والغبار ، ومعدل تحديث كبير، وهو 144 هرتز يسمح بمشاهدة الأفلام ذات الجودة العالية. 

وستحتوى كاميرات هواتف OnePlus 9  ب 4 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 50  ميجابيكسل ذات رؤية فائقة مع فتحة عدسة f / 1.9، وكاميرا سينمائية بدقة 20 ميجابيكسل، وكاميرا بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة عدسة  f / 1.8 و كاميرا تليفوتوجرافي بدقة  12ميجابيكسل مع مستشعر OIS و ضبط تلقائي للصورة وفتحة f / 3.4، أما الكاميرا الرابعة فستكون بدقة  12ميجابيكسل أيضا مع فلاش LED. 

OnePlus 9 codename leaks ahead of its expected April 2021 launch | TechRadar
وستعمل هواتف OnePlus 9  بمعالج Snapdragon 888 الجديد مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 256 و512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 8 و12 جيجا بايت مع نظام التشغيل أندرويد 11، مع منفذ شحن من نوع USB-C. 

OnePlus 9 5G hands-on photos and hardware details leak - GSMArena.com newsNew OnePlus 9 Renders Leak, Bizarre-Looking Camera In Tow
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