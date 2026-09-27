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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة عرابي: أداء مدربي الدوري المصري «ممتاز».. والمنتخب اعتمد تاريخيًا على لاعبيه

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين

أكد أسامة عرابي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الدوري المصري يمثل مصدرًا أساسيًا لتجهيز لاعبي المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن غالبية عناصر الفراعنة على مدار تاريخ الكرة المصرية خرجوا من المسابقة المحلية.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج «الكلام المظبوط» عبر الإذاعة، حيث وجه حتحوت سؤالًا إلى عرابي حول ما إذا كان الدوري المصري يجهز اللاعبين للمنتخب أم لا.

ورد أسامة عرابي: «بيجهز طبعًا».

وعن رأيه في أداء المدربين بالدوري المصري، قال نجم الأهلي السابق: «ممتاز، كويس طبعًا».

وأضاف عرابي أن الحديث عن عدم قدرة الدوري المصري على تجهيز لاعبين للمنتخب يتعارض مع تاريخ الكرة المصرية، موضحًا: «لو الدوري ما بيجهزش لعيبة عشان بنقعد نقولها، تاريخنا كله من أيام كابتن جوهري، وحسن شحاتة، وكيروش، 90% من لعيبة المنتخب المصري من الدوري المصري».

وتابع: «وكانوا بيبقوا هايلين، وفي كأس العالم كنا الدوري المصري».

وعن تقييمه لأداء الفرق والمدربين خلال أول 5 مباريات من الموسم الحالي، قال عرابي: «أداء جيد إلى حد كبير بالنسبة لبداية الموسم، كويس، أداء في ماتشات كتيرة كويسة».

واستشهد نجم الأهلي السابق بتاريخ المنتخب المصري في البطولات الكبرى، قائلًا: «والدليل في كأس العالم، إنت جبت لعيبة من كوكب آخر؟ ما هم الدوري المصري».

وأضاف: «وقبل كده لما أخدت أمم أفريقيا 3 دورات، مش كانوا 90% منهم لعيبة مصريين؟ ولما رحت كأس العالم مع كابتن جوهري، كانوا كلهم باستثناء واحد محترف».

وخلال الحوار، نقل هاني حتحوت وجهة نظر ضياء السيد، الذي يرى أن اللاعب الذي يثبت قدراته على مستوى عالٍ مع ناديه، مثل عمر مرموش، يجب أن يحصل على فرصة اللعب مع المنتخب.

ورد أسامة عرابي باختصار: «وجهات نظر».

وعلق هاني حتحوت على إجابة عرابي قائلًا: «وصلت يا كابتن ضياء، وجهات نظر. إجابة مقتضبة وناجزة».

أسامة عرابي الأهلي منتخب مصر الإعلامي هاني حتحوت الدوري المصري

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