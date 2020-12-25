Galaxy A72.. تسريبات تكشف سعر أول هاتف بـ 5 كاميرات من سامسونج

كشفت تسريبات أن هاتف Galaxy A72 الذى ستصدره شركة سامسونج فى بداية العام المقبل 2021 ، قد تم اعتماده من قبل وكالة الهواتف الذكية Geekbench تحت نموذجى SM-A725F و SM-A726B مما يؤكد إطلاقه بتقنيتى الجيل الرابع والخامس للاتصالات 4G و 5G .





وبحسب موقع GSMArena فإن سعر هاتف Galaxy A72 بتقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G سيكون حوالى 500 يورو أى ما يعادل حوالى 9550 آلاف جنيه مصرى، فيما لم يتم الكشف عن سعر نسخة 5G حتى الآن.









وسيأتى هاتف Galaxy A72 بشاشة قياس 6.7 بوصة مع ثقب للكاميرا الأمامية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع ألوان الأسود والأزرق والأبيض والبنفسج.





ومن المقرر أن هاتف Galaxy A72، سيكون أول هاتف من سامسونج مزود بكاميرا خماسية، حيث ستكون الكاميرات عبارة عن كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل، وأخرى مقربة بدقة 8 ميجابكسل، والرابعة للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل ، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل للكاميرا الخامسة.





ومن الممكن أن تقوم سامسونج برفع دقة كاميرا التكبير بدقة 8 ميجابكسل 3x ضمن إعدادات كاميرا هاتف Galaxy S20 FE، وإضافتها إلى إعداد كاميرا Galaxy A71، والذي يحتوي بالفعل على الكاميرات الأربع الأخرى، والذي من شأنه أن يجلب ميزة تثبيت الصورة البصرية OIS، وهى ميزة مفيدة للغاية مع أبعاد بؤرية طويلة.





وسيعمل هاتف Galaxy A72 بمعالج من نوع Snapdragon 720G SoC مع مساحة تخزين 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام ، ونظام التشغيل أندرويد 11.



