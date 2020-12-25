هل حذفت سامسونج إعلاناتها الساخرة من آبل لإطلاق هواتفها الجديدة بدون شواحن ؟

قامت شركة سامسونج الكورية الجنوبية بحذف الإعلانات الساخرة التى كانت قد نشرتها على صفحاتها الرسمية والتى تسخر من هواتف آيفون 12 التى تم إصدارها فى منتصف شهر أكتوبر الماضى.





وبحسب موقع 9to5Google التقنى فإن شركة سامسونج كانت تسخر من هواتف آيفون 12 لعدم احتوائها على شواحن أو سماعات، وكذلك افتقارها لمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز الموجود فى هواتف Galaxy Note20 ، والذى تفتقر إليه هواتف آيفون 12 التى جاءت ب 60 هرتز وهو معدل تحديث ضعيف للغاية.









وفقا للموقع فإن سامسونج قد قامت بحذف الإعلانات الساخرة من هواتف آيفون 12 قبل إطلاق هواتف Galaxy S21 المقرر إطلاقها فى 14 يناير المقبل من العام الجديد 2021 ، حيث من المتوقع أن تصدر هذه الهواتف بدون شواحن أو سماعات.





وكشفت عدد من التقارير مؤخرا أن شركة سامسونج ستتخذ نفس القرار الذى اتخذته شركة آبل الأمريكية مع إطلاق هواتفها آيفون 12 ، بعدم إصدار أى شواحن أو سماعات جديدة مع الهواتف، الأمر الذى سيجعل شراء أى هواتف جديدة من سامسونج لن يشمل على وجود شاحن أو سماعة.





وذكرت التقارير أن هناك معلومات مؤكدة بتخلى سامسونج عن إصدار الشواحن أو السماعات حيث أن قرار سامسونج بالاستغناء عن الشواحن السماعات لن يشمل الهواتف الجديدة فقط وإنما سيؤثر على كل راغبى شراء شواحن جديدة لهواتفهم القديمة.





ويبين الإعلان سخرية شركة سامسونج من هواتف آيفون 12 عند إطلاقها







