تسريبات تكشف مواصفات لاب توب Galaxy Chromebook2 من سامسونج.. صور

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، ستصدر جهاز لاب توب Galaxy Chromebook2 فى شهر يناير المقبل مع عدد الإمكانات التى تتفوق على سابقه Galaxy Chromebook الذى تم إطلاقه فى بداية العام.





وبحسب موقع Notebook check فإن جهاز لاب توب Galaxy Chromebook2 سيصدر بنظام تشغيل ويندوز ، كما أنه سيشبه سابقه فى الشكل والتصميم فيما عدا الحواف فإنها ستكون أنحف، وستكون الميزة الأكثر أهمية هى أن الشاشة ستأتى بجودة 4K مما يجعلها تقدم صورة فائة الجودة.









وسيعمل لاب توب Galaxy Chromebook2 بمعالج من نوع Intel Evo 11th من الجيل الحادى عشر، مع بطارية تستطيع الاستمرار حتى 10 ساعات ، كما أن لوجة المفاتيح ستكون من الجيل الثانى.





ومن المتوقع أن يصدر لاب توب Galaxy Chromebook2 بسعر متوسط نسبيا حوالى 1000 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 683 . 15 ألف جنيه مصرى، كما سيصدر باللونين الأحمر والرمادى.