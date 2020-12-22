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تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات لاب توب Galaxy Chromebook2 من سامسونج.. صور

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:01 م
لاب توب Galaxy Chromebook2
لاب توب Galaxy Chromebook2
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، ستصدر جهاز لاب توب Galaxy Chromebook2 فى شهر يناير المقبل مع عدد الإمكانات التى تتفوق على سابقه  Galaxy Chromebook الذى تم إطلاقه فى بداية العام. 

وبحسب موقع Notebook check فإن جهاز لاب توب Galaxy Chromebook2 سيصدر بنظام تشغيل ويندوز ، كما أنه سيشبه سابقه فى الشكل والتصميم فيما عدا الحواف فإنها ستكون أنحف، وستكون الميزة الأكثر أهمية هى أن الشاشة ستأتى بجودة 4K مما يجعلها تقدم صورة فائة الجودة. 


Samsung Galaxy Chromebook2 leaked ahead of likely January unveiling - NotebookCheck.net News
وسيعمل لاب توب Galaxy Chromebook2 بمعالج من نوع Intel Evo 11th  من الجيل الحادى عشر، مع بطارية تستطيع الاستمرار حتى 10 ساعات ، كما أن لوجة المفاتيح ستكون من الجيل الثانى. 

New Samsung Galaxy Chromebook is reportedly in the works
ومن المتوقع أن يصدر لاب توب Galaxy Chromebook2 بسعر متوسط نسبيا حوالى 1000 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 683 . 15 ألف  جنيه مصرى، كما سيصدر باللونين الأحمر والرمادى. 
Update] Elevate the Google Experience with Samsung's First-Ever Galaxy Chromebook - Samsung US Newsroom
ومن المقررأن تطلق  شركة سامسونج لهواتفها الرائدة للعام المقبلGalaxy S21 التى ستعلن عنها رسميا فى 14 يناير والتى ستكون عبارة عن 3 هواتف هى Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra، حيث تأتى مع القلم الذكى S Pen لأول مرة والذى كان يصدر مع هواتف Galaxy Note. 
Update] Elevate the Google Experience with Samsung's First-Ever Galaxy Chromebook - Samsung US Newsroom
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