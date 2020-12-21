بخطوات بسيطة .. كيف تغير لغة ويندوز 10 على الكمبيوتر واللاب توب

تعتبر عملية إعداد وتغيير اللغة على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، عملية معقدة نسبيا مقارنة بالهواتف الذكية التى يمكن تغيير اللغة فيها بلمسة واحدة على الشاشة، ويواجه عدد كبير من المستخدمين معاناة عند تغيير اللغة فى أجهزتهم خاصة إذا كانت بالإنجليزية وتحويلها للعربية أو تحويلها لأى لغة أخرى.

























تغيير اللغة الخاصة بك





ولتبديل تخطيط لوحة المفاتيح الخاصة بك على جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بك فى ويندوز 10، اضغط مع الاستمرار على مفتاح ويندوز ثم اضغط بشكل متكرر على مفتاح المسافة للتنقل بين جميع لوحات المفاتيح المثبتة، وإذا لم تحصل على أى نتيجة ، فهذا يعني أنه لديك واحد فقط مثبت.









ويمكنك أيضًا تحديد اختصار اللغة في أعلى يمين شريط المهام ثم اختيار اللغة أو طريقة الإدخال التي تريد استخدامها.





تغيير لوحة المفاتيح الخاصة بك





تتيح عملية تغيير لوحة المفاتيح إضافة لغة جديدة أو تعيين ترتيب تفضيل اللغة لمواقع الويب والتطبيقات لذلك يجب عليك القيام بالآتى :





اضغط على زر البدء Start ، ثم حدد الإعدادات ثم الوقت واللغة ثم اللغة.





ضمن اللغات المفضلة ، حدد اللغة التي تحتوي على لوحة المفاتيح التي تريدها ، ثم حدد الخيارات.





حدد إضافة لوحة مفاتيح واختر لوحة المفاتيح التي تريد إضافتها. إذا كنت لا ترى لوحة المفاتيح التي تريدها ، فقد تضطر إلى إضافة لغة جديدة للحصول على خيارات إضافية.





ارجع إلى صفحة إعدادات اللغة وحدد إضافة لغة.





اختر اللغة التي تريد استخدامها من القائمة ، ثم حدد التالي.





راجع أي ميزات لغة تريد إعدادها أو تثبيتها ، وحدد تثبيت.





تغيير لغة العرض الخاصة بك





تقوم لغة العرض التي تحددها بتغيير اللغة الافتراضية التي تستخدمها ميزات ويندوز مثل الإعدادات ومستكشف الملفات، لذلك قم بـ :





حدد زر البدء Start ، ثم حدد الإعدادات و الوقت واللغة ثم اللغة.





اختر لغة معينة من قائمة لغة العرض في ويندوز.









تخصيص لغات مفضلة





وإذا كانت إحدى اللغات مدرجة ضمن اللغات المفضلة ولكنها لا تظهر في قائمة لغة عرض ويندوز، فستحتاج إلى تثبيت اللغة الخاصة بها إذا كانت متوفرة، ثم :





حدد زر البدء Start ، ثم حدد الإعدادات ثم الوقت واللغة ثم اللغة.





اختر لغة من قائمة إضافة لغة ضمن اللغات المفضلة ، ثم حدد خيارات.





حدد تنزيل من خيار تنزيل حزمة اللغة.





بعد تثبيت اللغة ، حدد رجوع.





اختر لغة من قائمة لغة العرض في ويندوز .