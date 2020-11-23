قبل استخدامك لآيفون 12.. إليك 4 خطوات مهمة يجب عليك القيام بها أولا

iPhone 12 ، وهي تعد المجموعة الأكثر تنوعا من أجهزة آيفون والتي تصدرها الشركة الأمريكية لأول مرة في تاريخها، والتي تضم أربعة إصدارات هي آيفون 12 ميني iPhone 12 Mini، إلى جانب الإصدارات المتميزة iPhone 12 و 12 Pro، وجهاز آخر بشاشة أكبر يسمى iPhone 12 Pro Max، وقد أصبحت جميعها متاحة للشراء حاليا. أصدرت شركة آبل Apple ، تشكيلة آيفون 12، وهي تعد المجموعة الأكثر تنوعا من أجهزة آيفون والتي تصدرها الشركة الأمريكية لأول مرة في تاريخها، والتي تضم أربعة إصدارات هي آيفون 12 ميني iPhone 12 Mini، إلى جانب الإصدارات المتميزة iPhone 12 و 12 Pro، وجهاز آخر بشاشة أكبر يسمى iPhone 12 Pro Max، وقد أصبحت جميعها متاحة للشراء حاليا.





هاتف آيفون جديد، لذا يجب عليك أولا القيام ببعض الخطوات للحفاظ على بياناتك قبل الترقية إلى الهاتف الجديد، وفيما يلي نقدم إليك 4 خطوات مهمة يجب عليك القيام بها قبل استخدام هاتفك الجديد، وفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني. وإذا كنت تخطط لشراءجديد، لذا يجب عليك أولا القيام ببعض الخطوات للحفاظ على بياناتك قبل الترقية إلى الهاتف الجديد، وفيما يلي نقدم إليك 4 خطوات مهمة يجب عليك القيام بها قبل استخدام هاتفك الجديد، وفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني.









1. قم باستعادة نسخة بيانات الاحتياطية من iCloud :





تعد الطريقة الأسهل والأسرع لإعداد هاتف آيفون 12 الجديد الخاص بك ونقل بياناتك من هاتفك القديم إليه، هي من خلال إستعادة النسخة الاحتياطية التي قم بحفظها حديثا على iCloud قبل عملية النقل مباشرة، حيث يمكنك من خلال عملية الإعداد الأولية انقر فوق استعادة النسخة الاحتياطية iCloud Backup، وقم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل الخاص بك، ثم اختر أحدث نسخة احتياطية لجهاز آيفون القديم.





ويمكنك القبام بذلك من خلال فتح إعدادات هاتفك اللقديم> ثم اضغط على اسمك في الجزء العلوي من الشاشة، وحدد الخيار iCloud > ثم iCloud Backup> ثم Back Up Now.





2. إيقاف تشغيل المصادقة الثانية:





قبل البدء في استخدام هاتفك الجديد قم بإيقاف تشغيل تطبيق المصادقة الثانية 2FA، ثم قم بتشغيله مرة أخرى عند استخدامك هاتفك آيفون 12 الجديد.





3. قم بالترقية إلى أحدث إصدار من iOS :





سيتم تشغيل جميع إصدارات هواتف آيفون 12، بواسطة الإصدار الرابع عشر من نظام تشغيل آبل iOS 14.2، والذي سيأتي مثبتا مسبقا عليها لذا سيكون من السهل عليك نقل بياناتك من الهاتف القديم إلى الجديد، ويمكنك ذلك من خلال: فتح الإعدادات في هاتف آيفون الحالي> ثم قم بالنقر على خيار عام General> ثم تحديث نظام التشغيل Software Update> اضغط على خيار تنزيل وتثبيت Download and install.





4. نقل بياناتك من هاتف أندرويد:





لا تدعم شركة آبل جميع تطبيقات هواتف أندرويد، ولكن يوجد تطبيق متوفر بمنصتها يسمى Move to iOS، وسيتيح لك هذا التطبيق المجاني توصيل هاتفك الأندرويد بجهاز الآيفون الجديد حيث سيساعدك ذلك على نقل بياناتك من هاتف لآخر.



