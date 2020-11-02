AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أرخص من الجديد.. تعرف على سعر هاتف آيفون iPhone 11

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
iphone 11
iphone 11
Advertisements
شيماء عبد المنعم
بعد أن أعلنت شركة آبل رسميا عن سلسلة هواتفها الأحدث آيفون iPhone 12، وهي تضم أربعة إصدارات جديدة من أجهزة آيفون الشهيرة، تتميز بمواصفات قوية تنافس العديد من الأجهزة المتوفرة حاليا، وعلى الرغم من ذلك لا تزال المقارنة قائمة بين التشكيلة الجديدة وسابقاتها لعام 2019 آيفون 11.

ووفقا لما ذكره موقع "techradar" التقني، قررت آبل بقاء سلسلة آيفون iPhone 11، متاحة للبيع في متاجرها بالرغم من طرح هاتفين من تشكيلة آيفون 12 بالأسواق، وذلك للعديد من الأسباب التي تجعل تشكيلة العام الماضي أفضل للشراء من هواتف آيفون الجديدة.


ولذلك خفضت الشركة الأمريكية سعر هاتف iPhone 11 نحو 100 دولار، ليصل سعره إلى 599 دولار، فور إعلانها عن السلسلة الجديدة آيفون 12، حيث أطلقت آبل الهاتف خلال العام الماضي بسعر 699 دولار، وهو نفس السعر الذي يتوفر به أصغر هواتف آيفون للعام الحالي 2020، iPhone 12 Mini بسعر 699 دولار.

مواصفات هاتف آيفون 11

ويأتى iphone 11 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LCD بدقة 828 × 1792، مع معالج للعام الماضي A13، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 256 و 512 جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوي.

ويتميز هاتف iphone 11 بميزة الذكاء الاصطناعى، ولعشاق التصوير سيجدون 2 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.8، و 1.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080.

ويعمل iphone 11 بنظام تشغيل ios 13 ويتيح خدمة "آبل" للدفع، مع دعما لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى، إلى جانب خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة.

سعر آيفون 11

ولا يدعم iphone 11 قلم آبل apple pencil، ولا خاصية 3D Touch، ولكنه مقاوم للماء، ومزود ببطارية سعة 3110 ميللي أمبير، كما يمكنك الحصول عليه فى 6 ألوان هى الأحمر والأسود والأصفر والسيلفر والأخضر والأبيض، مقابل 599 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 9.381 جنيها مصريا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

iPhone 11 الهاتف الذكي الأكثر مبيعا فى 2020.. بفارق شاسع عن أقرب منافسيه

آبل تطلق iphone 12 رسميا.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

آبل تكشف رسميًا عن iPhone 12 Pro..السعر والمواصفات .. صور

iPhone 12 Pro Max الأقوى والأكبر من آبل الأمريكية.. مواصفات وسعر.. فيديو وصور

iPhone 12 mini..أصغر آيفون فى 2020.. السعر والمواصفات..صور

أقوى من آيفون 11.. تعرف على سعر ومواصفات iPhone 12

ترشيحاتنا

دون علاج.. 3 طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب نهائيا

أخبار الفن: خطوبة نهال نبيل.. حادث مروع لـ ابن فتحى الجندى.. محمد رمضان يتحدى ياسمين صبرى.. وفيديو مثير لـ جنا عمرو دياب

مخرجة مسلسل بـ 100 وش تشن هجوما حادا على أبطاله: انتو مين أصلا الناس ما تعرفش أساميكم

مدافع الأهلي على أعتاب الرحيل إلى الجونة

رسميا .. المقاولون العرب يتعاقد مع داودا

الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القتل على المدى البعيد.. وفاة أول مصاب بكورونا في بريطانيا تثير المخاوف.. صور

لـ السهرة.. طريقة عمل مشروب القهوة بالفانيليا

دون علاج.. 3 طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب نهائيا