أرخص من الجديد.. تعرف على سعر هاتف آيفون iPhone 11

بعد أن أعلنت شركة آبل رسميا عن سلسلة هواتفها الأحدث آيفون iPhone 12 ، وهي تضم أربعة إصدارات جديدة من أجهزة آيفون الشهيرة، تتميز بمواصفات قوية تنافس العديد من الأجهزة المتوفرة حاليا، وعلى الرغم من ذلك لا تزال المقارنة قائمة بين التشكيلة الجديدة وسابقاتها لعام 2019 آيفون 11.





ووفقا لما ذكره موقع "techradar" التقني، قررت آبل بقاء سلسلة آيفون iPhone 11 ، متاحة للبيع في متاجرها بالرغم من طرح هاتفين من تشكيلة آيفون 12 بالأسواق، وذلك للعديد من الأسباب التي تجعل تشكيلة العام الماضي أفضل للشراء من هواتف آيفون الجديدة.









ولذلك خفضت الشركة الأمريكية سعر هاتف iPhone 11 نحو 100 دولار، ليصل سعره إلى 599 دولار، فور إعلانها عن السلسلة الجديدة آيفون 12، حيث أطلقت آبل الهاتف خلال العام الماضي بسعر 699 دولار، وهو نفس السعر الذي يتوفر به أصغر هواتف آيفون للعام الحالي 2020، iPhone 12 Mini بسعر 699 دولار.





مواصفات هاتف آيفون 11





ويأتى iphone 11 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LCD بدقة 828 × 1792، مع معالج للعام الماضي A13، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 256 و 512 جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوي.





ويتميز هاتف iphone 11 بميزة الذكاء الاصطناعى، ولعشاق التصوير سيجدون 2 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.8، و 1.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080.





ويعمل iphone 11 بنظام تشغيل ios 13 ويتيح خدمة "آبل" للدفع، مع دعما لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى، إلى جانب خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة.





سعر آيفون 11





ولا يدعم iphone 11 قلم آبل apple pencil، ولا خاصية 3D Touch، ولكنه مقاوم للماء، ومزود ببطارية سعة 3110 ميللي أمبير، كما يمكنك الحصول عليه فى 6 ألوان هى الأحمر والأسود والأصفر والسيلفر والأخضر والأبيض، مقابل 599 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 9.381 جنيها مصريا.