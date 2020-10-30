أصغر هواتف آبل 2020.. تعرف على سعر ومواصفات iPhone 12 mini.. فيديو

آبل الجديدة آيفون 12 iPhone 12، تراوحت من 1.7 مليون إلى 2 مليون خلال 24 ساعة فقط، مقارنة بطلبات الحجز المسبق للإصدار السابق آيفون 11. على الرغم من مرور أسبوع واحد فقط من الإعلان عنهم، إلا أن طلبات الحجز المسبق على سلسلة هواتفالجديدة آيفون 12 iPhone 12، تراوحت من 1.7 مليون إلى 2 مليون خلال 24 ساعة فقط، مقارنة بطلبات الحجز المسبق للإصدار السابق آيفون 11.





وتأتي هواتف آيفون 12 بسعر أعلى وبتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G التى لم يتم تطبيقها بشكل واسع على مستوي العالم، ورغم الطلبات المتزايدة على هواتف آيفون 12 إلا أنه لم يصل حتى الآن إلى الإنجاز الذى حققته آبل عند طرح آيفون 6 لطلبات الحجز المسبق وقت صدوره والذى حقق 4 ملايين طلب مسبق فى أول 24 ساعة فقط.









وقد طرحت آبل أربعة إصدارات من هواتف آيفون 12 يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري، إلا أن هاتف iPhone 12 Mini يعد الهاتف الأرخص والأصغر والذي سيتم طرحه للبيع في الأسواق فى شهر نوفمبر القادم.





مواصفات هاتف iPhone 12 mini:





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يضم هاتف iPhone 12 mini بشاشة قياس 5.4 بوصة من نوع OLED super retina xdr، بوزن أخف و أقل سمكًا من آيفون 11، كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات من الشاشات السابقة بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة.





بالإضافة لمعالج معالج A14 الجديد الأقوى فى العالم، و الأسرع بنسبة 50% من المعالج السابق، بالإضافة لأداء جبار فى الألعاب عالية المتطلبات، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 256 و 512 جيجابايت، مع حواف معدنية و واجهتين من الزجاج المقوي.





ولعشاق التصوير، يقدم هاتف iPhone 12 mini، كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 1.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.





ويعمل iPhone 12 mini بنظام تشغيل ios 14 الجديد، إلى جانب دعم خاصية الشحن اللاسلكى العكسى، وتقنية البلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، مع خاصية الشحن اللاسلكي MagSafe.





ويدعم iPhone 12 mini ميزة مقاومة الماء، كما يمكنك الحصول عليه فى 5 ألوان هى الأحمر والأسود والأزرق والأخضر والأبيض، ولسوء الحظ لن يأتى آيفون 12 بشاحن أو سماعة فى العلبة الخاصة به، وسيكون الهاتف متاحًا للحجز فى 6 نوفمبر المقبل، و بالمنافذ الرسمية بدءًا من 13 نوفمبر، يبدا سعره من 699 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 11 ألف جنيه مصرى نسخة 64 جيجابايت.