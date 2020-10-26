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تكنولوجيا

صدمة كبرى تواجه مستخدمى هواتف آيفون 12 عند تشغيل شبكات 5G

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:03 م
صدمة كبرى تواجه
صدمة كبرى تواجه مستخدمى هواتف آيفون 12 عند استخدامها
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ندى على
أجرى عدد من مقيمى الهواتف الذكية من قناة Mrwhosetheboss المتخصصة فى نقد الهواتف، عددا من الاختبارات على هواتف iPhone 11 وكذلك على iPhone 12 واختبار بطارية كل منهما، ومعرفة من البطارية الأقوى فى سلسلة الهواتف. 

وبحسب موقع Notebook check فإن بطاريات هواتف آيفون 11 تفوقت على بطاريات آيفون 12 فى مفاجأة هى الأكبر، حيث استمرت بطاريات هواتف آيفون 11 لوقت أطول بشكل ملحوظ من آيفون 12، حيث يحتوى هاتف iPhone 12 على بطارية سعة 2815 ملى أمبير، أما بطارية هاتف iPhone 11 ، فتبلغ 3110 مللى أمبير. 


وتتفوق بطارية هواتف آيفون 11 على بطارية هواتف آيفون 12 فى المجمل بنسبة 18 % حيث تبلغ 6 ساعات و 35 دقيقة، ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن سلسلة iPhone 12 لديها شاشات عرض أكبر وأعلى دقة مقارنة بطرازات العام الماضي. 

ورغم أن هواتف iPhone 12 تتمتع بأقوى معالج موجود فى السوق وهو A14 Bionic  إلا أنه عندما يتم تشغيل الهواتف بشبكة الجيل الخامس 5G، فإن بطاريات هواتف آيفون 12 ستقل كفاءتها بنسبة 20 % عندما تبدأ بالعمل فى الشبكات الجديدة، الأمر الذى سيشكل عبئا كبيرا على البطاريات عند استخدامها. 

وكان عدد من مقيمى الهواتف الذكية فى قناة EverythingApplePro EAP المتخصصة فى تصنيف وتحليل هواتف الآيفون، اختبروا هواتف آيفون 12 لاكتشاف عدد من الميزات الجديدة، واختبار تحملها لمقاومة المياه أو الغبار، واجراء عدد من الاختبارات على الهواتف مثل اختبارات الشاشة والبطارية وغيرها. 

وبحسب موقع Gizchina التقنى الصينى فإن هواتف iPhone 12 استطاعت اجتياز مقاومة الماء الشديد، حيث تم اختبار الهواتف فى عمق حوالى 2 متر كمرحلة أولى، وتمكن الهواتف من مقاومة المياه لمدة نصف ساعة، واستمرت بعدها الشاشة واللمس والميكروفون بالعمل بشكل طبيعى.

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